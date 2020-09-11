《真知灼見－溫灼培》英國節外生枝增英國無協議脫歐風險

《真知灼見》對於英國政府立法推翻於今年１月與歐盟達成，就涉及改變北愛爾蘭邊境的海

關安排，歐盟表明就有關事件正計劃對英國採取法律行動。不過亦指出，任何法律行動實際上也

無濟於事，因為也難於今年底英國「脫歐」前得到裁決。而經過昨晚歐盟與英國官員的談判，歐

盟強烈譴責英國的做法，要求英國把有關條款廢除，但遭到英國拒絕。歐盟指，正為英國在無協

議「脫歐」下作好一切準備。



市場上有分析認為，約翰遜的做法，是想逼使歐盟在談判中妥協，對英國的要求讓步。但相

信其做法是適得其反，不單不能使歐盟妥協，更令英國失去信用，使往後談判更加困難。由於現

在距離１０月１５日約翰遜定下的談判最後期限時間已不多，約翰遜現在又節外生枝，難想象約

翰遜究竟是否有意與歐盟在限期前達成協議。鑑於市場對英國無協議下「脫歐」的憂慮加深，正

解釋了為何英鎊匯價會失去支持。英鎊今早於亞洲市場報１﹒２８美元，遠離了周初的１﹒３２

美元水平。



如英國今年底無協議下「脫歐」，不排除英鎊有機會跌返１﹒２０美元或更低水平。而事實

上，大家試想想，當英國失去歐盟這個龐大市場，為爭取出口，相信英國也要把其貨幣大幅貶值

以加強競爭力。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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