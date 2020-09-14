《日出而作》微軟指收購ＴｉｋＴｏｋ被拒，牛津恢復疫苗臨床試驗



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７６６５﹒６４ 升１３１﹒０６點╱０﹒４８％

標普５００ ３３４０﹒９７ 升 １﹒７８點╱０﹒０５％

納斯達克 １０８５３﹒５４ 跌 ６６﹒０５點╱０﹒６０％

倫敦富時１００ ６０３２﹒０９ 升 ２８﹒７７點╱０﹒４８％

法蘭克福ＤＡＸ １３２０２﹒８４ 跌 ６﹒０５點╱０﹒０５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０３４﹒１４ 升 １０﹒２１點╱０﹒２０％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒１５，歐元兌美元１﹒１８４１



《最新資訊》﹡匯隆控股（０８０２１）首季虧損收窄至約３１５萬，不派息

﹡樂享互動（０６９８８）孖展８４６億，超購４８３倍

﹡軟銀出售晶片商ＡＲＭ予輝達，有傳公司考慮私有化

﹡美國上月ＣＰＩ按月升０﹒４％，勝預期

﹡美股個別發展，道指漲１３１點，納指跌６６點

﹡歐元兌美元三連漲，美元指數連漲第二周

﹡德國首現非洲豬瘟疫情，中國停止德國豬肉進口

﹡科利實業超購近７倍，一手中籤率達三成

﹡中國國防部批評五角大樓報告渲染中國軍事威脅

﹡傳甲骨文成功收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務，微軟已遭拒

﹡澳洲內政部長：若有人假扮記者犯法就會採取行動

﹡華住酒店首日招股暫錄１﹒５４億元孖展，尚未足額

﹡自民黨黨魁選舉今午投票，內閣官房長官菅義偉料勝

﹡金粵控股（０００７０）料全年盈轉蝕最少８０００萬元

﹡國際娛樂（０１００９）料全年虧損擴至最多３﹒５億元

﹡實力建業（００５１９）料全年度虧損擴至２﹒６億元

﹡聯合投資預計季度虧損較去年同減少五成至七成

﹡上交所優化科創板監管體系，規則條文壓縮近半

﹡京東數科擬科創板上市集資２００億元，劉強東為實控人

﹡新民黨不建議派錢，籲加博彩稅股票印花稅增經常收入

﹡工聯會倡設失業津貼上限９千，派不少於８千元消費券

﹡阿斯利康獲批恢復疫苗測試，輝瑞料疫苗最快年底可用

﹡李開復指曠視科技獲大量人臉數據，螞蟻澄清從未提供

﹡上海實業（００８０７）成立附屬公司，主要發展環保水務業務

﹡中國能源建設（０３９９６）與中國華能集團簽署戰略合作框架協議

﹡中關村科技租賃（０１６０１）訂兩融資租賃，收利息１７０４萬人幣

﹡內蒙古能建（０１６４９）控股股東擬提私有化，續停牌

﹡交行遭社保基金減持７﹒４億股Ａ股，佔總股本１％

﹡合生創展（００７５４）８月銷售３０﹒６億人幣，按年升９２％

﹡同仁堂國藥管理層合共增持１６﹒２萬股股份，涉１３６萬元

﹡安山金控（０００３３）擬１０合１再１供３，籌近３億元，今復牌

﹡協合新能源（００１８２）訂３融資租賃，付息４９７３萬元

﹡招商局置地（００９７８）逾５億人幣售番禺物業，料收益１﹒３億人幣

﹡東方表行擬溢價六成回購最多１４﹒５５％股本，不涉及私有化

﹡炒賣壹傳媒案，證監發聲明願協助

﹡金山工業（０００４０）旗下ＧＰ工業季度淨溢利下降

﹡南戈壁（０１８７８）接獲多倫多交易所通知展開退市審查

﹡香格里拉（０００６９）附屬進行五百萬美元內部貸款，年利率４％

﹡都市麗人（０２２９８）主席鄭耀南執董張盛鋒共增持０﹒５２％股權

﹡博駿教育（０１７５８）近３億元獲深圳弘遠教育４９％股權

﹡郵儲銀行（０１６５８）獲郵政集團累計增持Ａ股達１％

﹡歌禮製藥（０１６７２）附屬向ＦＤＡ遞交肝炎候選藥物ＩＮＤ申請

﹡廣澤國際（００９８９）不少於２５％股權由公眾人士持有

﹡潤東汽車（０１３６５）附屬被實施１５３項凍結令

﹡蓮和醫療（００９２８）與ＭＪ戰略合作，擬合作收購及集資



《國企紅籌》﹡太保（０２６０１）首８個月保險收入同比升３﹒６％



《神州民企》﹡山東墨龍（００５６８）控制權或變更

﹡水發興業（００７５０）逾２億元購蒸汽供應商４７％股權

﹡信義能源（０３８６８）向國壽集團及高瓴資本折讓８％配股籌近９億

﹡通天酒業（００３８９）擬購吉林省停車場，拓新商業運營項目

﹡酷派集團（０２３６９）逾１億元購氫燃料電池商，新股加現金支付

﹡東江環保（００８９５）附屬發近８％新股，抵銷６２１３萬人幣債



《中國要聞》﹡國務院對金控公司實施准入管理，人行頒金控許可證

﹡習近平主持科學家座談會，就「十四五」聽取意見

﹡上汽集團發布「氫戰略」，五年內市場佔有率達１０％

