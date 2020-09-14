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即市新聞

14/09/2020 07:51

《油金掠影》兩大原油上周各挫６％，金價全星期微升

　　《經濟通通訊社１４日專訊》由於部分國家肺炎病例仍升，市場憂慮原油需求供過於求，油
價上周五（１１日）走勢平穩，惟全周計仍跌，連續第二周下跌。布油期貨上周五收跌０﹒６％
至０﹒２３元（美元﹒下同），報３９﹒８３元。美國原油期貨結算價微升０﹒３元，報３７﹒
３３元。兩原油上周各下跌約６％。
　　據了解由於墨西哥灣煉油廠受風暴影響，減慢復工速度，帶動上周美國原油庫存量較預期多
出２００萬桶。雖然美國油氣開採公司的活躍鑽機數量一直增加，但上週鑽井平台亦錄四周以來
首次下跌，數量降至２３８座。而美股亦因受阻艱難而漫長的疫情復甦進程，上星期錄連續第二
周下跌。

＊市場憂經濟難復甦，避險金價全周微升＊

　　由於歐洲央行和華府均未推出新一輪經濟刺激措施，金價於上周五下滑，惟由於市場對經濟
復甦仍存擔憂使避險情緒升溫，以致黃金錄得周線上漲。上周五軟０﹒７％，至１９４１﹒０７
元，全周漲０﹒４％。美國黃金期貨收軟０﹒８％，報１９４７﹒９０元。
　　有關經濟刺激措施之情況，據知歐洲央行於上周四並未發表相關措施，而美國國會參議院亦
於同日否決由共和黨提出之抗疫援助議案。而由於全球央行刺激措施，市場增加以黃金作為通脹
與貨幣貶值的對沖工具，帶動金價於本年揚升達２８％。值得留意的是，美國聯邦儲備理事會將
在本周二（１５日）至周三（１６日）召開政策會議。
　　其他貴金屬方面，白銀下跌０﹒８％，至２６﹒７０元；鈀金上漲０﹒８％，至２３１１﹒
５６元；鉑金持平於９２６﹒２３元，但周線料揚升３﹒４％。（ｊｃ）

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