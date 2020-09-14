《匯市走勢》歐元兌美元三連漲，美元指數連漲第二周

《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲央行官員淡然面對歐元最近的升值，鼓勵投資者繼續推高

歐元，歐元兌美元上周五（１１日）三連漲。

美元指數輕微走低，報９３﹒３２０，不過已累計連漲第二周。歐元兌美元升０﹒２％，報

１﹒１８３１美元，不過累計已連續第二周下跌。美元兌日圓無大變動，報１０６﹒１０日圓。

英鎊兌美元下滑０﹒１％至１﹒２７９４美元，英鎊兌歐元延續前日前跌勢，觸及

０﹒９２９０英鎊的五個半月低位。隨著脫歐風波加劇，英鎊兌美元創自３月中以來最差一周表

現。

歐洲央行總裁拉加德在上周央行會議後表示，央行不以匯率為目標，並上調今年經濟預測。

不過央行首席經濟學家連恩警告，不要對低通脹感到自滿，並強調歐元走強的風險。

另外最新數據顯示，美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）按月漲０﹒４％。（ａｌ）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

