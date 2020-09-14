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14/09/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》資金看好小米，留意相關認購證

　　《牛熊志選》恆指過去一周反覆下跌，逐步下試２４０００點關口支持，短期走勢偏弱，策
略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（１０日）過去５個交易日，恆指牛證
合共錄得約２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流出
，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３７００點至
２３９９９點之間，累計相當約３１７４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５５００點至
２５７９９點之間累計了相當約１６０８張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降１﹒８個波幅點至２２﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
１﹒７個波幅點至２２﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降１﹒６個波幅點至３０﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降４﹒１個波幅點至
３２﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降８﹒１個波幅點至３５﹒０％；中油
（００８５７）的引伸波幅下降３﹒２個波幅點至３２﹒４％；海油（００８８３）的引伸波幅
下降１﹒９個波幅點至２９﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒８個波幅點至
２１﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３０﹒６％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２０﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒８個波幅點至２１﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至
２５﹒３％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，小米的相關認購證及牛證合共錄得約８３７０萬元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的小米認購證為行使
價約２５元至２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約４倍牛證方面，資金留意收回價１８元至
１９元之間的較貼價條款，收回距離約１２％至１７％，槓桿約４倍至６倍。另外，騰訊相關認
購證及牛證期內錄得約８０５６萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５９４元至６５０元附近
的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７倍；牛證方面，資金留意收回價４９３元至５０３元之
間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約１９倍至３０倍。
　　至於看淡資金流方面，期內中芯的相關認沽證及熊證合共錄得約１０８５萬元資金淨流入部
署。中芯認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１５元至１９元附近的中期價外條款，實際
槓桿約１倍至２倍；熊證方面，資金主要留意收回價１９元至２１元附近的條款，收回距離約
４％至１４％，槓桿約４倍至７倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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