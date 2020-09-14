《運籌帷幄－梁業豪》下季港股向淡機會增大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。上周五（１１日）晚美股表現個別發展，資金從新經濟股流

進舊經濟股。美國科技股仍處於短期調整浪中，本港科技股亦然，雖見近日後者有勢從低位回升

，投資者暫時只宜將升勢視作反彈，原因為升市中成交量的變化不算配合。至於科技股是否已經

中期見預，目前未宜過早作出判斷，但我們不應排除這個可能性。

近期港股全期局勢明顯轉淡，證明好友大戶不再全面控制大局，令第四季港股呈現向淡的走

勢增大。若於未來兩周內不見情況顯著好轉，中長線投資者有需要逐步減持現貨，但一切應依

ＷＢＩ訊號指示行事。事實上，大家應已留意到，上周本欄已率先將中線實際持貨量３７﹒５％

降至３１﹒２５％，以策安全。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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