《一周攻略－周進略》美股進調整區，小心港股跟隨

《一周攻略》連續兩個星期，市場的氣氛跟之前幾個月不同。最明顯的，也是財經媒體最熱

門的，當然是美股特別是之前最領漲的科技股，甚至是當中幾家的龍頭巨企，連日來股價急跌，

市值極速蒸發，目前有所謂跌至調整區域之說，畢竟由高位跌兩成的，叫是調整，甚至是跌市開

始，都不算過分。



＊科技王者估值從不便宜，贏家全取＊



有趣的是，對於今次看來突如其來的科技巨頭急跌，外界眾說紛紜，長線的基本因素並無變

，說其估值太貴亦非始於今時今日，而是多年來一直如是，大家其實都習慣，以其行業的特性，

有所謂贏家全取，古語有云，一將功成萬骨枯，莫過於此，能夠殺出重圍的，最終成為行業王者

，多給一點估值，遠超於傳統企業舊經濟的水平，其實毫不過分。

除了長期的底因，也有中期的因素，例如今年三月低位起計，美股反彈至今，基本上有著無

視「地心吸力」的感覺，與實體經濟仍然水深火熱的，企業倒閉，部分環節，尤其是從經濟數據

統計看，可能比起上世紀的大蕭條更甚，如此一來，失業率高企，利率低至零水平，甚至各國有

部分已經是負利率，仍然無法扭轉，以至美聯儲主席最近在央行行長年會的發言，便是針對於此

，局方要明言，可以接受之後多年有高於其通脹目標平均數的水平，希望大家高抬貴手，盡量把

通脹預期搞上去，失業則壓下去云云。



＊各地實體經濟差，央行恐新計可施＊



有了此番言論，證明經濟之差，無以復加，外界一早對號入座認為貨幣政策可以救市，但其

實央行大為頭痛，可用的都用了，如今只能一廂情願，在沒有提供新方法之下，希望純粹期望管

理便可幫一大把，但真的有這樣便宜的事嗎？大抵只有由貨幣政策包底的財政政策比它更便宜，

只是近來美國政客似乎不打算輕鬆地容許財政政策太多拯救經濟的方案，說起來，就是大選年的

角力和博奕使然。之前大家一早憧憬的，是否已經超前反映了太多，可以獲利回吐，甚至部分尾

段高追的，可以先行降低槓桿減倉和止損？

至於短期的因素，甚至有所謂觸發點的，可能是外界盛傳的軟庫買了很多認購期權，在衍生

工具市場的推動下，把８月底和９月初的科技巨企股價急升狂潮推至極致，如今外界既然明知其

持倉，賭徒的心法和常識，在可以把花數清之際，難道還留活口吧？看來只待泡沫爆破，一沉百

踩在短期內根本無法避免。



＊留意美元續反彈，資金或重投債市＊



如此一來，可以說是悲觀因素主導了，更何況，即使在科技行業本身，亦不是沒有個別的負

面消息，只是之前大家不理會而已。

無論如合，這些是近日大家最擔心的。但這只是表面，還未計及美元反彈，若然持續，不論

是來自對於數月後的大選之擔憂，抑或對於近月的資產布局的逆轉，都值得更小心。可不是嗎？

若美元反彈，資金不單流出科技股，更流出股市，重投債市，而原本領漲的金價和美股可以連番

跌穿中期移動平均線，則投資者面對的便不只是科技股和美股的問題了。



＊新股即使可沖喜，港股難獨善其身＊



果如是，港股亦無法獨善其身，儘管可以以部分的新股活動沖喜一下，但真的足夠改變嗎？

總之，由９月初的改變，到投資者重新對科技股有明顯的資金流入，以證明信心不改，期間可能

為時數月，目前的確可能只是剛開始，大家要有心理準備，更何況，說到底，疫情困擾，選情難

測，一切都是持盈保泰較佳。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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