《兆談金融－陳冠兆》ＮＦＬ開鑼，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ備受注視

《兆談金融》美國最受歡迎、產生最大收入的聯賽美式足球「ＮＦＬ」，新球季於美國時間

上周四（１０日）開鑼，而市場目光再次投向，經營線上虛擬體育賽事博彩的

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ。納指和標普５００指數，當天雙雙收跌２％，而ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ

則逆市錄得８％可觀升幅，除憧憬「ＮＦＬ」開季有助推升ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ收入外（有６

個ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ業務所在州份，於本季「ＮＦＬ」開季前，批准線上體育博彩，而這些

州份，有望成為ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的新收入貢獻來源，而Ｇｏｏｇｌｅ數據亦顯示，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ於本季「ＮＦＬ」開季時的搜尋量，高於去季開季時），投資者亦注視，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ從新季「ＮＦＬ」產生的收入增速，能否跑贏主要競爭對手

ＦａｎＤｕｅｌ的相關增速，因這將反映ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ搶佔市佔率的能力。



在當前的市佔率搶灘中，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ著力於平台的功能優勢，當中包括以較易用

、較有效率的介面，展示球員過往於現實賽事的表現，與當時虛擬賽下注情況的差距，這參數是

玩家投注時，參考的統計數據，而ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ這功能優勢，暫勝ＦａｎＤｕｅｌ。另

外，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ亦致力提升，品牌認知度，其中於本月，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ成為

著名老牌棒球隊「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓ」的首個獨家博彩合作方，「Ｃｈｉｃａｇｏ

Ｃｕｂｓ」是現時職棒聯賽「ＭＬＢ」排名前十的球隊，幾乎一定能晉身，本月底展開的季後賽

，而這因季後賽而延長的曝光率，加上「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓ」前領賽績、多年名氣帶來

的高收視率，可望提升ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ品牌認知度，和繼而的市佔率潛力。



另外，另一芝加哥傳奇，「ＮＢＡ」名宿米高佐敦，亦於本月成為ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ董

事會的顧問，主要參與產品開發、市場推廣、發展方向等。米高佐敦自球員時代至今，有逾３５

年參與品牌推廣的經驗，以及體壇網絡，這對ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ持續拓展品牌，和從而提升

市佔率潛力，料屬正面。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ計劃在「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓ」的知名主場館

「Ｗｒｉｇｌｅｙ Ｆｉｅｌｄ」，開設實體投注區，並擬在大量球迷聚集的場館周邊街域，提

供ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的線上博彩支援，除了冀加快把品牌推廣，轉化成收入，更值得留意的

是，芝加哥所處的伊利諾州，賭業競爭激烈，而ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ本季起，業務進軍伊利諾

州後，並在市場推廣中，加入「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓ」和米高佐敦，這兩個當地家傳戶曉

的名字，可注視ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ在當地線上博彩收入的爬升速度，以至這種推廣模式，複

製至其他美國州份的潛力。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的另一個亮點，是更多美國州份，可望陸續放寬網上博彩合法化，這

會擴大收入增長潛力。現時ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ在９個美國州份，經營線上博彩，當中包括今

年次季時加入的科羅拉多州、賓夕凡尼亞州，和本季加入的伊利諾州、西維珍尼亞州，而當前

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ亦正推進，拓展至密芝根州、田納西州、維吉尼亞州，這３個已立法批准

網上博彩的州份。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ今年次季仍然虧損，主要因推廣支出增加，和涉及上市開支等，然而

，期內收入乎預期，加上進一步展望２０２１年至２０２２年收入，料有高達４０％以上增長，

這有望令２０２１年和２０２２年的虧損收窄，而今年次季未時，手頭現金１﹒２億美元，繼續

無負債，財政靠穩。上月初至今，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ最高累升３２％，跑贏ＦａｎＤｕｅｌ

母公司Ｆｌｕｔｔｅｒ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ和納指，分別２２個百份點和２０個百分

點，而現時ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ今明兩年預測市銷率，分別２８倍、１９倍，相信上述的市佔

率和合法化進展，將繼續是左右後市估值的重要參數，同時亦注視下半年焦點賽程緊密，包括「

ＮＦＬ」開鑼、「ＮＢＡ」和冰曲「ＮＨＬ」現正進行的季後賽、「ＭＬＢ」本月底展開的季後

賽、本周舉行的「ＰＧＡ」美國高爾夫公開賽等，或所帶來的更多催化機遇。《獨立股評人》



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