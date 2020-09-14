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即市新聞

14/09/2020 08:33

東方表行擬溢價六成回購最多１４﹒５５％股本，不涉及私有化

　　《經濟通通訊社１４日專訊》東方表行（００３９８）計劃以每股３元回購並註銷最多８３
００萬股集團股份，較上周五（１１日）收市價１﹒８７元有６０﹒４３％溢價，佔集團股本約
１４﹒５５％。倘要約獲全面接納，代價合共２﹒４９億元將以現金支付，並以內部資源撥付。
　　於要約完成後，集團之業務及管理將維持不變，而集團將維持在聯交所上市。無意因要約而
對其業務作出重大調整，並將繼續僱用集團之僱員，且不會重新調配重要固定資產。
　　截至今年３月底止年度，集團已向於９月４日名列其股東名冊之股東宣派末期股息每股股８
仙及特別息每股５仙，並將於９月１７日或前後派付。該等股息之金額將不會從要約價扣除，亦
無意於要約期內宣派任何股息。
　　集團將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准要約及清洗豁免，會上只有獨立股東
可以投票。董事認為，要約讓股東有機會以較近期市價溢價之價格變現於集團之部分投資，或透
過保留股權增加所佔股權比例並參與集團之未來發展，且要約倘完成將有助提升每股股份資產淨
值，因而使全體股東受惠。
　　集團已向聯交所申請股份自今日上午九時正起恢復買賣。（ｎｓ）

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