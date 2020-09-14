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即市新聞

14/09/2020 16:43

《盤後部署》科技股沽壓減，港股料短期百天線拉鋸

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美股上周五（１１日）個別發展，但科技股跌幅收窄，港股今
早高開６５點報２４５６９點。「手機孖寶」受出貨量增加及炒蘋果發布會概念齊齊落鑊，加上
騰訊（００７００）狀態回勇，帶動港股早段最多升２４７點見２４７５０點，一度收復百天線
（約２４６６６點）及十天線（約２４７１８點）。中國官媒指，字節跳動不會將ＴｉｋＴｏｋ
美國分公司出售給甲骨文，也不會出售ＴｉｋＴｏｋ的算法，午後科技股升幅收窄，舊經濟股包
括本地銀行股及公用股繼續偏軟，港股保持窄幅上落，最終港股收報２４６４０，升１３６點或
升０﹒５６％，主板成交９９６﹒５０億元升約４％。
　　國企指數報９８０６，升５４點或升０﹒５６％。恆生科技指數報７３１７，升１３９點或
升１﹒９４％。
　　Ａ股上升，上證綜指報３２７８，升１８點或升０﹒５７％，深成指數報１３０２１，升
７９點或升０﹒６１％，兩市成交７６９４﹒５３億元人民幣。

＊高盛預料美股調整接近尾聲＊

　　美國聯儲局將於香港時間本周四（１７日）凌晨公布議息結果，市場預期局方將繼續維持現
行的寬鬆政策，要出台更大力道的政策機率微乎其微。據統計顯示，只有不足四成受訪經濟師預
期，當局會發出新利率前瞻指引，有約三成更認為，要到２０２１年或之後才有相關修訂。亦有
分析指，局方將可能在９月利率會議上宣布設定「平均通脤目標上限」，以擴大市場的通脹預期

　　高盛和德銀各發表報告指，由過去走勢來看，美國股市近期的調整可能已臨近尾聲。其中高
盛指，儘管過去一周美股急跌，但自金融危機以來，標普５００指數回落５％以上會持續２０天
，高點到谷底會有７％的拉鋸，而目前市場重新評估已創新高的股票價位，令標指由９月２日創
下的歷史高峰回落７％，該行重申對對美股未來數月的走勢依然樂觀。
　　德銀亦用期權模型來看，目前沽買權比一度降到１０年走勢的底部，說明信心達到極限，但
經過修正後已回復「大約平均」的水平。不過，兩間大行均認為，美國大選是未來股市的一大變
數。

＊美股四巫日為後市轉勢訊號＊

　　港股本周初有不俗開局，今日一度重上百天線，其中科技股沽壓減少，有助在短期喘定逐步
收復近日失地。不過，Ａ股近日成交減少，而且仍處於整固階段，未能提振港股。加上本周五
（１８日）為美股「四巫日」（四類金融期貨到期結算），美股期貨合約由９月轉倉至１２月，
亦會為後市方向帶來明顯啟示。本周亦有不少政治事件需要關注，包括華為禁令及ＴｉｋＴｏｋ
出售事宜將逐步明朗化，不過相關負面影響已在近日持續發酵，除非美國又再出新招，否則對後
市影響不大。預料港股短期會在百天線約２４６００點拉鋸。（ｙｋ）

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