《盤後部署》科技股沽壓減，港股料短期百天線拉鋸

《經濟通通訊社１４日專訊》美股上周五（１１日）個別發展，但科技股跌幅收窄，港股今

早高開６５點報２４５６９點。「手機孖寶」受出貨量增加及炒蘋果發布會概念齊齊落鑊，加上

騰訊（００７００）狀態回勇，帶動港股早段最多升２４７點見２４７５０點，一度收復百天線

（約２４６６６點）及十天線（約２４７１８點）。中國官媒指，字節跳動不會將ＴｉｋＴｏｋ

美國分公司出售給甲骨文，也不會出售ＴｉｋＴｏｋ的算法，午後科技股升幅收窄，舊經濟股包

括本地銀行股及公用股繼續偏軟，港股保持窄幅上落，最終港股收報２４６４０，升１３６點或

升０﹒５６％，主板成交９９６﹒５０億元升約４％。

國企指數報９８０６，升５４點或升０﹒５６％。恆生科技指數報７３１７，升１３９點或

升１﹒９４％。

Ａ股上升，上證綜指報３２７８，升１８點或升０﹒５７％，深成指數報１３０２１，升

７９點或升０﹒６１％，兩市成交７６９４﹒５３億元人民幣。



＊高盛預料美股調整接近尾聲＊



美國聯儲局將於香港時間本周四（１７日）凌晨公布議息結果，市場預期局方將繼續維持現

行的寬鬆政策，要出台更大力道的政策機率微乎其微。據統計顯示，只有不足四成受訪經濟師預

期，當局會發出新利率前瞻指引，有約三成更認為，要到２０２１年或之後才有相關修訂。亦有

分析指，局方將可能在９月利率會議上宣布設定「平均通脤目標上限」，以擴大市場的通脹預期

。

高盛和德銀各發表報告指，由過去走勢來看，美國股市近期的調整可能已臨近尾聲。其中高

盛指，儘管過去一周美股急跌，但自金融危機以來，標普５００指數回落５％以上會持續２０天

，高點到谷底會有７％的拉鋸，而目前市場重新評估已創新高的股票價位，令標指由９月２日創

下的歷史高峰回落７％，該行重申對對美股未來數月的走勢依然樂觀。

德銀亦用期權模型來看，目前沽買權比一度降到１０年走勢的底部，說明信心達到極限，但

經過修正後已回復「大約平均」的水平。不過，兩間大行均認為，美國大選是未來股市的一大變

數。



＊美股四巫日為後市轉勢訊號＊



港股本周初有不俗開局，今日一度重上百天線，其中科技股沽壓減少，有助在短期喘定逐步

收復近日失地。不過，Ａ股近日成交減少，而且仍處於整固階段，未能提振港股。加上本周五

（１８日）為美股「四巫日」（四類金融期貨到期結算），美股期貨合約由９月轉倉至１２月，

亦會為後市方向帶來明顯啟示。本周亦有不少政治事件需要關注，包括華為禁令及ＴｉｋＴｏｋ

出售事宜將逐步明朗化，不過相關負面影響已在近日持續發酵，除非美國又再出新招，否則對後

市影響不大。預料港股短期會在百天線約２４６００點拉鋸。（ｙｋ）

