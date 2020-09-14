【華為風波】傳加拿大政府不願意補償電訊商更換華為設備費用

《經濟通通訊社１４日專訊》據路透社引述加拿大政府消息人士指，如果加拿大禁止電訊商

使用中國電訊設備生產商華為供應的５Ｇ網絡設備，他們將須額外支付１０億加拿大元的替換成

本，而目前加府不傾向支付該費用，不過多個電訊商已表明希望獲得賠償。

而總理杜魯多所屬自由黨政府擔心如果支付該費用可能會引發公眾不滿，因為疫情下政府已

錄得高額預算赤字。（ａｌ）

