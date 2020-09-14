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即市新聞

14/09/2020 16:38

《台股攻略－馮偉明》台股穩步上揚，重回１２７００點之上

　　《台股攻略》蘋果新機發布在即，加上台幣持續升值，大市穩步上升，加權指數今日
（１４日）收１２７８７點，大升１１１點，但成交金額卻進一步縮減至新台幣１７８８億元。
　　三大蘋果概念權值股今日帶領升市。大立光強勢反彈，收新台幣３６５５元，升新台幣
１５５元，股價重返新台幣３６００之上。鴻海亦受惠而股價上升，收新台幣７９﹒４０元，升
新台幣０﹒９０元。台積電於輝達（ＮＶＩＤＩＡ）收購安謀（ＡＲＭ）的消息刺激下獲買盤支
持，收新台幣４４１元，升新台幣４﹒５０元。ＩＣ設計股方面，華為禁令明日（１５日）生效
，刺激聯發科重拾升勢，收新台幣６０９元，升新台幣１４元，股價再度站上新台幣６００元之
上，並帶動其他相關股份同步上揚。松翰、矽統、揚智及旺玖升至漲停，而周邊產業如立積、世
芯─ＫＹ、晶心科及雍智科技成為資金追捧的目標，全面漲停。之前受到追捧的航運及風電股今
日沽壓沉重，長榮海運跌超過６％，而華航、四維航、萬海及漢翔走勢疲弱。風電股方面，大亞
、華城、亞力、力麒、中鼎及中興電全面下跌。
　　雖然加權指數今日上升過百點，但成交量縮減，顯示投資者高追意欲有限；在美國聯儲局及
美股四期結算下，指數或會出現大幅波動，投資者宜多加注意。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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