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即市新聞

14/09/2020 12:45

【狀態大勇】舜宇急漲半成出貨量升，比亞迪電子炒蘋果概念最搶鏡

　　《經濟通通訊社記者余嘉欣１４日報道》近月手機設備股走勢疲弱，但受上月出貨量數據造
好帶動，舜宇光學（０２３８２）全日急漲近半成，領漲藍籌股。此外，蘋果即將在明日（１５
日）舉行發布會，連帶瑞聲科技（０２０１８）及比亞迪電子（００２８５）等手機設備股亦水
漲船高。不過，華為出貨禁令亦將於同日屆滿，中金預期舜宇下半年將拓展其他手機品牌的市佔
率，以緩和來自華為的衝擊。

＊舜宇８月份出貨量上升＊

　　舜宇光學最新公布，因應海外疫情影響減少，手機鏡頭出貨量按年及按月分別上升
２２﹒３％及１９﹒４％；車載鏡頭出貨量亦按年及按月上升１６﹒３％及１４﹒１％。手機攝
像模組出貨量按年及按月上升８﹒２％及１０﹒７％，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的
上升。
　　舜宇股份今日高開近２％後，升幅持續擴大，最多升６﹒５％，高見１２６元，突破近日的
橫行平台區，兼重上２０天線（１１９﹒９９５元）、１００天線（１２３﹒２２９元）及２５
０天線（１２３﹒４８４元）。半日收報４﹒８２％，報１２４元。
　　中金發表報告指，雖然舜宇光學業績受美國制裁華為拖累，但在其他中國和南韓客戶上獲得
市場佔有率。該行預期，集團下半年將會拓展來自三星以及其他中國品牌的市場佔有率，以減輕
來自華為的衝擊。該行維持對舜宇光學「跑贏大市」的評級，目標價１３８元。
　　野村則指，預計華為的出貨量下跌將持續到９月及以後，亦需要密切關注事態發展，預計舜
宇將在９月份保持出貨量正增長，又認為小米（０１８１０）和Ｏｐｐｏ等華為的競爭對手正在
積極增加訂單以搶佔其的市場份額。

＊蘋果公司發布會明舉行＊

　　另外，蘋果將於本周二（１５日）即本港時間周三（１６日）凌晨舉行命名為「Ｔｉｍｅ　
Ｆｌｉｅｓ」的秋季發布會。受新冠肺炎影響，市場預期ｉＰｈｏｎｅ　１２將不會在明日亮相
。據蘋果爆料達人Ｊｏｎ　Ｐｒｏｓｓｅｒ最新推文指出，明日的發布會將有兩款新的Ａｐｐｌ
ｅ　Ｗａｔｃｈ及兩系列的ｉＰａｄ推出。而消息又指，ｉＰｈｏｎｅ　１２已進入量產階段，
但因應ｉＯＳ　１４﹒１的更新狀況，料要在１０月中下旬才上市。
　　今日初被指有份組裝蘋果ｉＰｏｄ及ｉＰａｄ的比亞迪電子升幅領先其他蘋果概念股，半日
飆６﹒９９％，報４０﹒５５元。高偉電子（０１４１５）亦走高６﹒０５％，報２﹒９８元；
瑞聲科技升３﹒６１％，報４７﹒３５元；富智康（０２０３８）漲２﹒２２％，報０﹒９２元
；鴻騰精密（０６０８８）揚５﹒８％，報３﹒１元。

＊華為美國禁令明起生效＊

　　美國商務部５月１５日公布的對華為限制新規將正式於明日（１５日）生效，如果企業供應
含有美國技術的半導體時，必須獲美國給予許可，而美國半導體製造商上月已提交有關申請。另
外，晶片代工龍頭台積電，以及南韓的三星電子及ＳＫ海力士等均已向美國商務部提交申請，希
望繼續向華為供貨。

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