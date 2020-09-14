《窩輪豪情－梁業豪》即市「一浪低於一浪」局勢被破壞

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、工業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思

摩爾（０６９６９）、海底撈（０６８６２）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選思摩爾、翰森製藥（０３６９２）、創科實業（００６６９）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需性消費業與原材料業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油（００８８３）、匯控

（００００５）與民生銀行（０１９８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。

至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、中海油與電能實

業（００００６）。

港股開市後走勢反覆偏好，反彈勢頭維持。指數期貨小時圖形勢全面向好，價位已成功升越

前升浪頂，令即市「一浪低於一浪」的向淡的局勢被破壞。料港股可繼續反彈，惟我們不應低估

後市掉頭再跌的可能性。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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