  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2020 10:25

《異動股》騰訊（００７００）升逾３％，報５３２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）升３﹒１％，報５３２元，升穿５０天線
（５３０﹒３３元），最高價為５３３﹒５元，最低價為５１８﹒５元，主動買盤７１％；成交
４８４﹒３３萬股，涉資２５﹒４２億元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒５６％。
　　現時，恆生指數報２４７３９，升２３６點或０﹒９６％；恆生國指報９８３８，升８５點
或０﹒８８％；恆生科技指數報７３２５，升１４７點或２﹒０６％；主板成交３３６﹒０６億
元。
　　上證綜合指數報３２７８，升１８點或０﹒５６％，成交１１３０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３０８１，升１３８點或１﹒０７％，成交９８７﹒２２億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　報價　　　　　５３２﹒０００　　　　　　變動　　　　　　　＋３﹒１０％
　最低價　　　　５１８﹒５００　　　　　　最高價　　　　　５３３﹒５００
　成交股數　　　４８４﹒３３萬股　　　　　成交金額　　　　　２５﹒４２億
　１０天平均　　５２１﹒３５０　　　　　　１００天平均　　４８４﹒８２３
　２０天平均　　５２６﹒５２５　　　　　　２５０天平均　　４１０﹒７１２
　５０天平均　　５３０﹒３３０　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　５３﹒２８２
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：升穿５０天線，主動買盤７１％，暫連升３日，累計升幅５﹒５６％

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　騰訊　　　　　　（００７００）　　５３２﹒００　　　　　　　＋３﹒１０
　恆騰　　　　　　（００１３６）　　　　０﹒３９　　　　　　＋２５﹒８１
　港視　　　　　　（０１１３７）　　　１０﹒２０　　　　　　　－１﹒３５
　微盟　　　　　　（０２０１３）　　　１１﹒７８　　　　　　　＋３﹒１５
　美團　　　　　　（０３６９０）　　２４４﹒４０　　　　　　　＋０﹒６６
　中國有贊　　　　（０８０８３）　　　　１﹒５６　　　　　　　＋１﹒３０
　京東集團－ＳＷ　（０９６１８）　　２９２﹒６０　　　　　　　－０﹒８１
　移卡　　　　　　（０９９２３）　　　５２﹒２０　　　　　　　＋１﹒５６
　阿里巴巴－ＳＷ　（０９９８８）　　２６６﹒８０　　　　　　　＋０﹒３０
　網易－Ｓ　　　　（０９９９９）　　１４３﹒１０　　　　　　　－０﹒３５
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊14/09/2020
科技股前景
財經熱話11/09/2020
《股市一周》港股全周窄幅波動累跌192點　科指跑輸急挫逾5%
中國故事11/09/2020
《神州經脈》8月M2增速低預期　滬指連跌兩周　A場成交三月低
財經熱話11/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》天能分拆電池業務科創板上市料成事　博炒上15元
財經熱話11/09/2020
【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款　邊間息率最吸引？
生財有道11/09/2020
【自願醫保】同你格下價！　邊間減咗價？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金