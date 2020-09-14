《異動股》騰訊（００７００）升逾３％，報５３２元

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）升３﹒１％，報５３２元，升穿５０天線

（５３０﹒３３元），最高價為５３３﹒５元，最低價為５１８﹒５元，主動買盤７１％；成交

４８４﹒３３萬股，涉資２５﹒４２億元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒５６％。

現時，恆生指數報２４７３９，升２３６點或０﹒９６％；恆生國指報９８３８，升８５點

或０﹒８８％；恆生科技指數報７３２５，升１４７點或２﹒０６％；主板成交３３６﹒０６億

元。

上證綜合指數報３２７８，升１８點或０﹒５６％，成交１１３０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１３０８１，升１３８點或１﹒０７％，成交９８７﹒２２億元人民幣。



基本資料

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報價 ５３２﹒０００ 變動 ＋３﹒１０％

最低價 ５１８﹒５００ 最高價 ５３３﹒５００

成交股數 ４８４﹒３３萬股 成交金額 ２５﹒４２億

１０天平均 ５２１﹒３５０ １００天平均 ４８４﹒８２３

２０天平均 ５２６﹒５２５ ２５０天平均 ４１０﹒７１２

５０天平均 ５３０﹒３３０ ＲＳＩ１４ ５３﹒２８２

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股份狀態：升穿５０天線，主動買盤７１％，暫連升３日，累計升幅５﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊 （００７００） ５３２﹒００ ＋３﹒１０

恆騰 （００１３６） ０﹒３９ ＋２５﹒８１

港視 （０１１３７） １０﹒２０ －１﹒３５

微盟 （０２０１３） １１﹒７８ ＋３﹒１５

美團 （０３６９０） ２４４﹒４０ ＋０﹒６６

中國有贊 （０８０８３） １﹒５６ ＋１﹒３０

京東集團－ＳＷ （０９６１８） ２９２﹒６０ －０﹒８１

移卡 （０９９２３） ５２﹒２０ ＋１﹒５６

阿里巴巴－ＳＷ （０９９８８） ２６６﹒８０ ＋０﹒３０

網易－Ｓ （０９９９９） １４３﹒１０ －０﹒３５

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（ｅｄ）

