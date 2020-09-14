《談國論企－黎偉成》拒售ＴｉｋＴｏｋ還世界公義抗美帝

《談國論企》中國資本的字節跳動企業，應拒絕出售短視頻平台Ｔｉｋ Ｙｏｋ在美國的業

務，以（１）彰顯沒有竊取美國用戶個人私穩之絕對嚴正的公義，在企業、國家以至中國在國際

間等多個層面保持應有的尊嚴，和（２）確保中國應受保護的自創高科技、知識產權，不被美企

硬收購後「名正言順」的盜取之「突破」劣象，陸續有來。完全撤離美國業務，無疑對中企有

２００億至３００億美元的損失，但美國中、青少年用戶之失，有可能影響特朗普的大選選情，

故拒售之失可能有許許多多非經濟得益。



＊售資是侮辱會繼續受特朗普各方欺凌＊



我要重申對特朗普由頭到尾的評語為：絕無人格下下等之人，其損天下而利一己之惡思劣行

，最終會自作自受，現下只是時辰未到而矣。

再談特朗普，特朗普之仇華壓華甚至反中共，乃民主、共和兩黨以至一眾政客的美國立國多

年以來的「國策」或「黨策」，只是特朗普屬絕無「章法」的隨意攬炒，並可印證於有記者問詢

始突然狠擊Ｔｉｋ Ｔｏｋ的個案，完完全全是美帝國霸權主義劣行。

我強烈建議拒售Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美國的業務，及因：

最重要者，為（一）這是信口開河式的「指控」，和霸王硬上弓式的「指令」，簡直是侮辱

，誰都不服氣，更不願意接受。尤其是特朗普如昔地信口開河的說甚麼Ｔｉｋ Ｔｏｋ「侵犯美

國人的私隱」，和「危害美國國家安全」，卻居然完全沒有解釋如何「侵犯」、怎樣「危害」，

當然毫無數據、理據和事實印證，更是不讓被指控者作任何回辯，便以一己之意簽署所謂「行政

命令」，任意指定要在９月１５日出售Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美業務，否則下架，充分顯示此人滿腦

子仇華壓華之惡思畢呈，和絕對霸道和橫行。這簡直是侮辱之說，是嚴重的反指控。

需要嚴正指出的，是（二）中國政府不僅明確地表示反對，更瞬即修例要中國企業出口重要

技術之時須得到當局的批准，明確地不接受特朗普霸道地單邊狙擊Ｔｉｋ Ｔｏｋ，乃因（Ｉ）

要是默許出售Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美國的業務，便基本等同接受所謂「侵犯美國人的私隱」，和「

危害美國國家安全」，對企業以至中國的聲譽，都是十分嚴重的打擊，更會使（ＩＩ）特朗普得

寸進尺地對其他中國資金企業，任意莽為進行各種各樣的惡毒攻奸，造成骨牌式的負面效應，兵

敗如山倒也。

由是Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美國的業務的估值，有說可能達到２００億美元甚至超過３００億美

元，該屬相對可觀之數，即使以此數中的高端價出售，表面看來「獲利不菲」，對國家和企業的

信譽而言，是沉重打擊，乃負數之是謂。

尤其是（三）要是美資企業能夠收購Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美國的業務，所購入的，不僅止於業

務這麼或那樣般簡單，而是所購入的是Ｔｉｋ Ｔｏｋ的超高技術。因Ｔｉｋ Ｔｏｋ擁有超高

技術和良好的服務，才能夠在美國橫掃當地一眾科企，成為最受歡迎的短視頻平台，引發美國政

經界之強烈忌恨，更為有傳媒於記者招待會中主動「問詢」特廝會否考慮「制裁」。



＊可立新例防危害國家安全及外企侵私隱＊



如美企「成功」收購Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美業務，便很可能引發美帝國主義政府、政黨以更大

的暇想，任意攻擊許許多多的中國資本企業，因「侵犯美國人的私隱」，和「危害美國國家安全

」為名，實際是搶劫中國已成熟的商用高科技，故拒售Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美業務，所損失的會是

三、兩百億美元，但如接受出售之壓，今後的損失很可能是天文數字，而美國科企可以減少科研

，等美國政府「指令」中國在美有業務的科企售資以坐享，劣成劣行，此乃天理之不合者也。」

（四）拒售，而Ｔｉｋ Ｔｏｋ在美國下架，所造成的另一嚴重結果，是美國數以百萬計以

致上千萬的新一代，會在短時間失掉「精神寄託」，對特朗普的競選連任，該是相當重大的其中

打擊。

我的建議，是中國政府可以考慮（Ｉ）制定新的法例，明確嚴控中國資本企業的國際業務，

得循規道矩，由是（ｉ）在嚴格服從國際法規和在境外經營業務所在地的法律之時，會受到國家

的強力支持，特別是（ｉｉ）所面對外國在創新、科技、服務等攬炒之時，作出國家級的保護。

更重要的，是（ＩＩ）明確和積極支持中資企業，向霸凌主義式的欺壓的國家、集團、個人

採取法律行動，爭取合法合理的權益，維護尊嚴，引張正義。

和（ＩＩＩ）要對在華經營投資的外國企業，作出合理、合法的保護的同時，還得對涉嫌「

侵犯中國人的私隱」，和「危害中國國家安全」外企，進行合法合理的監察、調查，和有事有實

的評估，作出合法合理的定論甚至採取相關法律行動。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

