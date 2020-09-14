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即市新聞

14/09/2020 09:23

《異動股》舜宇漲近２％領漲藍籌，上月手機鏡頭出貨量按月升兩成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升１﹒５２％，報１２０﹒１元
；成交約８萬股，涉資９９９萬元。暫為最佳表現藍籌股。
　　舜宇光學公布，手機鏡頭出貨量按年上升２２﹒３％至１﹒６２億件，按月上升１９﹒４％
，主要是因為受海外疫情影響減少；車載鏡頭出貨量按年上升１６﹒３％至５４１萬件，按月上
升１４﹒１％，主要是因為受海外疫情影響減少；手機攝像模組出貨量按年上升８﹒２％至６０
７４萬件，按月上升１０﹒７％，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。
　　手機設備股亦普遍反彈，瑞聲科技（０２０１８）揚０﹒９８％，報４６﹒１５元；比亞迪
電子（００２８５）升１﹒０６％，報３８﹒３元。
　　現時，恆生指數報２４５６９，升６５點或升０﹒２７％，主板成交２２﹒４３億元。國企
指數報９７７５，升２２點或升０﹒２３％。恆生科技指數報７２３５，升５７點或升０﹒８０
％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　３８﹒３０元　　　升１﹒０６％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒４３元　　　無升跌
　　中興通訊　（００７６３）　　　１９﹒２０元　　　升０﹒２１％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　２﹒８１元　　　無升跌

　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　　９﹒２４元　　　升０﹒２２％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　４６﹒１５元　　　升０﹒９８％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　０﹒９１元　　　升１﹒１１％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１２０﹒１０元　　　升１﹒５２％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　　２﹒９３元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

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