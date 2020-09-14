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即市新聞

14/09/2020 12:33

《外匯達仁－盧楚仁》主宰外匯市場的三件事

　　《外匯達仁》今周有三件事會主宰外匯市場的走勢，投資者須關注相關事件的影響。
　
　　第一是科技股會否持續調整？美國納斯達克綜合指數在９月２日創下歷史新高之後便持續出
現調整，截至９月１１日的收市，納指由高位調整已超過１０％。坊間有不少說法，指日本首富
孫正義因做了相關的期權，導致被夾倉而引發納指持續下跌。無論相關說法是否正確，納指在累
積龐大升幅下出現調整實屬正常，故此相關調整估計仍會繼續，估計要到１０１８０點才有初步
支持。如果美股繼續調整的話，那麼本周美匯則仍有望繼續向上攀升。
　
　　第二是英國國會在今日即９月１４日，開始二讀辯論約翰遜的內部市場法案。估計相關法案
促使英國硬脫歐風險大增，令英鎊持續被拋售。我個人傾向悲觀，認為英國今次硬脫歐的機會較
大，主要是今次英國透過違反脫歐協議來逼使歐盟讓步，但英國違反協議在先，相信歐盟更加寸
步不讓。而歐盟亦公開表示會控告英國違反國際法，在這樣的分歧和趨勢下，雙方難以達成共識
。在這形勢下，英鎊絕對有大跌的風險，除非英國國會保守黨內的議員出現戲劇性出現倒戈，否
則這困局難以解決。
　
　　第三是今日即９月１４日，日本自民黨會選出新的黨魁。如無意外，內閣官房長官菅義偉可
以順利勝出，而他一再強調會走安培經濟學的舊路線，相信這個對日本經濟沒有什麼驚喜。反而
要注意他當選後會否宣布提前大選，若他這樣做的話，那麼便有機會令日本政局出現不明朗令日
本股市受壓。日本股市受壓的話，那麼便有機會令日圓向好，況且美股似乎亦要繼續調整，那麼
對日圓也是利好消息。另外要注意星期四即９月１７日本央行的議息結果，看日本央行會否向新
首相送大禮再推加碼量寬，但我估計機會是有但不大。
　
　　總的來說，這星期的日圓和美匯走勢可以繼續睇高一線，而英鎊幾乎一致繼續被看淡。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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