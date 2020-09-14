《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）遭洗倉，股價大跌七成半

《經濟通通訊社１４日專訊》ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）現價跌７５﹒７１％，報０﹒

４２５元，成交約１３３３萬股，涉資７７２萬元。

股份今早遭洗倉，盤中低見０﹒２８元，為現時最大跌幅股份。股份於８月１２日開始現資

金追捧，累積升幅達七成六，高見１﹒８３元。

現時，恆生指數報２４５９４點，升９０點或升０﹒３７％，主板成交１１３﹒５０億元。

國企指數報９７９９點，升４７點或升０﹒４８％。恆生科技指數報７２５０點，升７１點或升

１﹒００％。

即月期指新報２４５４４點，升９０點，低水５０點。即月國指期貨報９７７５，升５４點

，低水２５點。

上證綜合指數報３２６９點，升９點或升０﹒２８％，成交４３８﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１３００７點，升６４點或升０﹒５０％，成交７７８﹒５０億元人民幣。



十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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ＲＩＭＢＡＣＯ

（０１９５３） ０﹒４２５元 跌７５﹒７１％

源想集團（０８４０１） １﹒７０元 跌１９﹒４３％

永耀集團（０８０２２） ０﹒０１３元 跌１８﹒７５％

新加坡美食（０８４９６） ０﹒８２元 跌１６﹒３３％

俊裕地基（０１７５７） ０﹒１１２元 跌１３﹒８５％

絲路能源（０８２５０） ０﹒０１３元 跌１３﹒３３％

中盈集團（００７６６） ０﹒０２６元 跌１０﹒３４％

冠力國際（００３８０） ０﹒０９元 跌１０﹒００％

ＨＯＮ ＣＯＲＰ

（０８２５９） ０﹒２４３元 跌１０﹒００％

蘇創燃氣（０１４３０） ２﹒１３元 跌 ８﹒９７％

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（ｕｌ）

