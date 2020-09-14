《異動股》騰訊彈３％，大和稱其將加速發展Ｓａａｓ業務籲買入

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８１％，報５３０﹒５元，破

十天平均線（５２１﹒２００元）、廿天平均線（５２６﹒４５０元）、五十天平均線（５３０

﹒３００元），盤中高見５３７﹒５元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒２６％；成

交約１５３０萬股，涉資８１﹒２５億元，主動買盤６３％。

大和總研發表研究報告指，該行參與了騰訊全球數字生態大會，當中認為中國企業的數字化

勢必會加速發展，為行業創造更多價值，從長遠來看，亦對騰訊雲有利。該行重申「買入」評級

，目標價６２０港元。

該行稱中國的ＳａａＳ市場潛力巨大，２０１４年至２０２１年，企業ＳａａＳ市場的複合

年增長率將達到４０％，而騰訊上半年的ＳａａＳ業務收入按年增長２﹒１６倍，ＳａａＳ合作

夥伴數量按年增長１﹒７５倍。騰訊已將其雲戰略從「騰訊雲＋企業微信」升級到「騰訊雲＋多

種工具」，其中「騰訊會議」和「微信小程序」具有與「企業微信」同等的戰略重要性。

大和續指，為了促進騰訊的ＳａａＳ生態系統的發展和中小企業的數字化，將投入１００億

元人民幣，支持１００個ＳａａＳ合作夥伴開發中小企業專用的ＳａａＳ產品和解決方案。

現時，恆生指數報２４６４０點，升１３７點或升０﹒５６％，主板成交７７９﹒３０億元

。國企指數報９８００點，升４７點或升０﹒４９％。恆生科技指數報７２８９點，升１１１點

或升１﹒５５％。

上證綜合指數報３２６７點，升７點或升０﹒２３％，成交２４６０﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２９７４點，升３１點或升０﹒２４％，成交４５５２﹒６８億元人民幣

。





表列ＡＴＭＸＪ股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５３０﹒５０元 升２﹒８１％

小米集團（０１８１０） ２３﹒３０元 升０﹒２２％

美團點評（０３６９０） ２４３﹒４０元 升０﹒２５％

京東集團（０９６１８） ２９３﹒００元 跌０﹒６８％

阿里巴巴（０９９８８） ２６７﹒８０元 升０﹒６８％

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（ｋｓ）

