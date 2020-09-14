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即市新聞

14/09/2020 14:45

《異動股》騰訊彈３％，大和稱其將加速發展Ｓａａｓ業務籲買入

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８１％，報５３０﹒５元，破
十天平均線（５２１﹒２００元）、廿天平均線（５２６﹒４５０元）、五十天平均線（５３０
﹒３００元），盤中高見５３７﹒５元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒２６％；成
交約１５３０萬股，涉資８１﹒２５億元，主動買盤６３％。
　　大和總研發表研究報告指，該行參與了騰訊全球數字生態大會，當中認為中國企業的數字化
勢必會加速發展，為行業創造更多價值，從長遠來看，亦對騰訊雲有利。該行重申「買入」評級
，目標價６２０港元。
　　該行稱中國的ＳａａＳ市場潛力巨大，２０１４年至２０２１年，企業ＳａａＳ市場的複合
年增長率將達到４０％，而騰訊上半年的ＳａａＳ業務收入按年增長２﹒１６倍，ＳａａＳ合作
夥伴數量按年增長１﹒７５倍。騰訊已將其雲戰略從「騰訊雲＋企業微信」升級到「騰訊雲＋多
種工具」，其中「騰訊會議」和「微信小程序」具有與「企業微信」同等的戰略重要性。
　　大和續指，為了促進騰訊的ＳａａＳ生態系統的發展和中小企業的數字化，將投入１００億
元人民幣，支持１００個ＳａａＳ合作夥伴開發中小企業專用的ＳａａＳ產品和解決方案。
　　現時，恆生指數報２４６４０點，升１３７點或升０﹒５６％，主板成交７７９﹒３０億元
。國企指數報９８００點，升４７點或升０﹒４９％。恆生科技指數報７２８９點，升１１１點
或升１﹒５５％。
　　上證綜合指數報３２６７點，升７點或升０﹒２３％，成交２４６０﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２９７４點，升３１點或升０﹒２４％，成交４５５２﹒６８億元人民幣



　　表列ＡＴＭＸＪ股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　５３０﹒５０元　　　升２﹒８１％
　　小米集團（０１８１０）　　　　２３﹒３０元　　　升０﹒２２％
　　美團點評（０３６９０）　　　２４３﹒４０元　　　升０﹒２５％
　　京東集團（０９６１８）　　　２９３﹒００元　　　跌０﹒６８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２６７﹒８０元　　　升０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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