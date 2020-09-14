《午市前瞻》各國央行放水步伐未有加快，港股兩萬四至兩萬五上落

《經濟通通訊社１４日專訊》上周五（１１日）美股個別發展，但美股期貨今早造好，港股

延續上個交易日升勢，高開６５點報２４５６９點。蘋果將於本周召開發布會，手機孖寶跑出，

股王騰訊（００７００）高開逾１％後逾升逾有，帶動港股升幅擴大。半日高見２４７５０點，

漲２４７點，升破十天線（約２４７２２）及百天線（約２４６６６點）。最終港股半日收報２

４６６６，升１６３點或升０﹒６７％，主板成交５９２﹒６３億元。國企指數報９８００點，

升４７點或升０﹒４９％。

恆生科技指數報７３０６點，升１２７點或升１﹒７８％，重上五十天線（約７２６５點）

。

Ａ股兩市亦造好。上證綜合指數報３２７８點，升１８點或升０﹒５６％，成交１６９０﹒

２５億元人民幣。深證成分指數報１３０３９點，升９６點或升０﹒７５％，成交３１７７﹒５

６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１６％，報３２﹒２元；港交所（００３８８）漲

１﹒９％，報３７６元；騰訊（００７００）抽升３﹒２９％，報５３３元；建行（００９３９

）滑０﹒５６％，報５﹒３６元；中移動（００９４１）微升０﹒４７％，報５３﹒４元；友邦

（０１２９９）上升０﹒４４％，報８０﹒７元。



＊出貨增兼蘋果發布會將至，舜宇升冠藍籌＊



蘋果將於本周二（１５日）召開發布會，雖然市場對於ｉＰｈｏｎｅ １２有頗高期待，但

愈來愈多傳聞指向發布會將不會發布新ｉＰｈｏｎｅ。然而，手機孖寶仍然受捧，舜宇光學（０

２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年上升２２﹒３％，半日升４﹒８２％，報１２４元；瑞聲科

技（０２０１８）漲３﹒６１％，報４７﹒３５元。其他手機設備股亦受捧，高偉電子（０１４

１５）攀升６﹒０５％，報２﹒９８元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒３％，報９﹒３４元；

鴻騰精密（０６０８８）走高５﹒８％，報３﹒１元。

中港兩市光伏股齊獲追捧，日前大摩表示，預計中國將上調「十四五」可再生能源比例的規

劃。另外， 中金在報告中指出，光伏產業鏈各環節價格維持高位穩態運行，顯示市場需求持續

向好，在需求旺盛的時段，有價格上漲的可能性。福萊特玻璃（０６８６５）抽升７﹒２３％，

報１３﹒９４元；信義光能（００９６８）升２﹒６３％，報９﹒７４元；保利協鑫能源（０３

８００）漲５﹒３６％，報０﹒２９５元；水發興業能源（００７５０）走高１﹒８２％，報０

﹒５６元；卡姆丹克太陽能（００７１２）揚５﹒１％，報０﹒１０３元；金風科技（０２２０

８）報６﹒８２元升６﹒２３％。

人民幣走強，紙業股普偏上揚。理文造紙（０２３１４）抽升５﹒７８％，報４﹒７６元；

陽光紙業（０２００２）急漲５﹒１９％，報１﹒４２元；玖龍紙業（０２６８９）走高３﹒７

６％，報９﹒６６元；晨鳴紙業（０１８１２）上揚１﹒４８％，報３﹒４３元。



＊避險情緒升溫黃金有追捧，招金半日升一成＊



由於市場對經濟復甦仍存擔憂使避險情緒升溫，金價企上１９５０美元，金礦股上漲。招金

礦業（０１８１８）飆９﹒２３％，報９﹒２３元；山東黃金（０１７８７）漲３﹒１５％，報

２１﹒３元；中國黃金國際（０２０９９）走高１﹒６９％，報１０﹒８元；紫金礦業（０２８

９９）上揚４﹒８１％，報５﹒６６元；靈寶黃金（０３３３０）升４﹒１３％，報１﹒２６元

。

內地餐飲股見追捧。九毛九（０９９２２）抽升７﹒０２％，報１７﹒９８元；海底撈（０

６８６２）揚０﹒７１％，報５６﹒４元；頤海國際（０１５７９）升０﹒８％，報１１４元；

呷哺呷哺（００５２０）漲３﹒８８％，報９﹒１１元；百勝中國（０９９８７）走高１﹒３１

％，報４０２﹒２元。

「十一」黃金周將至，憧憬今年黃金周出遊需求旺盛，航空相關股繼續拉升。國泰航空（０

０２９３）升０﹒４８％，報６﹒２８元；南方航空（０１０５５）漲３﹒９４％，報４﹒７５

元；東方航空（００６７０）走高２﹒５１％，報３﹒６７元；中國國航（００７５３）上升１

﹒９５％，報５﹒７４元；美蘭空港（００３５７）飆９﹒８９％，報４９﹒４５元；北京首都

機場（００６９４）揚０﹒９９％，報５﹒０８元。



＊麥嘉嘉：蘋果新品發布消息及數據利好，舜宇上望１３３元＊



英國藥廠阿斯利康獲英國監管部門批准，可恢復與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒疫苗試

驗工作，加上美股喘定，恆指今早輕微高開後半日能維持升勢。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉

對《經濟通通訊社》表示，預期短線恆指仍然於２４０００點至２５０００點區間上落，因各國

央行自３月以來放水步伐未有加快，大市推升動力亦不足。

市傳ｉＰｈｏｎｅ １２將推出，手機設備板塊率先炒起，舜宇鏡頭及手機攝像模組出貨量

按月復甦步伐不俗，麥嘉嘉認為受惠蘋果新品發布消息及數據利好，舜宇可上望５０天線，即１

３３元。而有傳舜宇會於明年獲納入蘋果零件商之一，她認為即使成真，蘋果訂單佔其盈利貢獻

不高，毛利率亦未必會大幅拉升。

至於預期美國當地時間９月１５日的發布會多為穿戴式產品，瑞聲或要到１０月方有上升動

力，技術上阻力位於４９﹒５元，支持位於４５元。（ｎｓ、ｆｚ）

