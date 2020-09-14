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即市新聞

14/09/2020 12:45

《午市前瞻》各國央行放水步伐未有加快，港股兩萬四至兩萬五上落

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上周五（１１日）美股個別發展，但美股期貨今早造好，港股
延續上個交易日升勢，高開６５點報２４５６９點。蘋果將於本周召開發布會，手機孖寶跑出，
股王騰訊（００７００）高開逾１％後逾升逾有，帶動港股升幅擴大。半日高見２４７５０點，
漲２４７點，升破十天線（約２４７２２）及百天線（約２４６６６點）。最終港股半日收報２
４６６６，升１６３點或升０﹒６７％，主板成交５９２﹒６３億元。國企指數報９８００點，
升４７點或升０﹒４９％。
　　恆生科技指數報７３０６點，升１２７點或升１﹒７８％，重上五十天線（約７２６５點）

　　Ａ股兩市亦造好。上證綜合指數報３２７８點，升１８點或升０﹒５６％，成交１６９０﹒
２５億元人民幣。深證成分指數報１３０３９點，升９６點或升０﹒７５％，成交３１７７﹒５
６億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１６％，報３２﹒２元；港交所（００３８８）漲
１﹒９％，報３７６元；騰訊（００７００）抽升３﹒２９％，報５３３元；建行（００９３９
）滑０﹒５６％，報５﹒３６元；中移動（００９４１）微升０﹒４７％，報５３﹒４元；友邦
（０１２９９）上升０﹒４４％，報８０﹒７元。

＊出貨增兼蘋果發布會將至，舜宇升冠藍籌＊

　　蘋果將於本周二（１５日）召開發布會，雖然市場對於ｉＰｈｏｎｅ　１２有頗高期待，但
愈來愈多傳聞指向發布會將不會發布新ｉＰｈｏｎｅ。然而，手機孖寶仍然受捧，舜宇光學（０
２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年上升２２﹒３％，半日升４﹒８２％，報１２４元；瑞聲科
技（０２０１８）漲３﹒６１％，報４７﹒３５元。其他手機設備股亦受捧，高偉電子（０１４
１５）攀升６﹒０５％，報２﹒９８元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒３％，報９﹒３４元；
鴻騰精密（０６０８８）走高５﹒８％，報３﹒１元。
　　中港兩市光伏股齊獲追捧，日前大摩表示，預計中國將上調「十四五」可再生能源比例的規
劃。另外，　中金在報告中指出，光伏產業鏈各環節價格維持高位穩態運行，顯示市場需求持續
向好，在需求旺盛的時段，有價格上漲的可能性。福萊特玻璃（０６８６５）抽升７﹒２３％，
報１３﹒９４元；信義光能（００９６８）升２﹒６３％，報９﹒７４元；保利協鑫能源（０３
８００）漲５﹒３６％，報０﹒２９５元；水發興業能源（００７５０）走高１﹒８２％，報０
﹒５６元；卡姆丹克太陽能（００７１２）揚５﹒１％，報０﹒１０３元；金風科技（０２２０
８）報６﹒８２元升６﹒２３％。
　　人民幣走強，紙業股普偏上揚。理文造紙（０２３１４）抽升５﹒７８％，報４﹒７６元；
陽光紙業（０２００２）急漲５﹒１９％，報１﹒４２元；玖龍紙業（０２６８９）走高３﹒７
６％，報９﹒６６元；晨鳴紙業（０１８１２）上揚１﹒４８％，報３﹒４３元。

＊避險情緒升溫黃金有追捧，招金半日升一成＊

　　由於市場對經濟復甦仍存擔憂使避險情緒升溫，金價企上１９５０美元，金礦股上漲。招金
礦業（０１８１８）飆９﹒２３％，報９﹒２３元；山東黃金（０１７８７）漲３﹒１５％，報
２１﹒３元；中國黃金國際（０２０９９）走高１﹒６９％，報１０﹒８元；紫金礦業（０２８
９９）上揚４﹒８１％，報５﹒６６元；靈寶黃金（０３３３０）升４﹒１３％，報１﹒２６元

　　內地餐飲股見追捧。九毛九（０９９２２）抽升７﹒０２％，報１７﹒９８元；海底撈（０
６８６２）揚０﹒７１％，報５６﹒４元；頤海國際（０１５７９）升０﹒８％，報１１４元；
呷哺呷哺（００５２０）漲３﹒８８％，報９﹒１１元；百勝中國（０９９８７）走高１﹒３１
％，報４０２﹒２元。
　　「十一」黃金周將至，憧憬今年黃金周出遊需求旺盛，航空相關股繼續拉升。國泰航空（０
０２９３）升０﹒４８％，報６﹒２８元；南方航空（０１０５５）漲３﹒９４％，報４﹒７５
元；東方航空（００６７０）走高２﹒５１％，報３﹒６７元；中國國航（００７５３）上升１
﹒９５％，報５﹒７４元；美蘭空港（００３５７）飆９﹒８９％，報４９﹒４５元；北京首都
機場（００６９４）揚０﹒９９％，報５﹒０８元。

＊麥嘉嘉：蘋果新品發布消息及數據利好，舜宇上望１３３元＊

　　英國藥廠阿斯利康獲英國監管部門批准，可恢復與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒疫苗試
驗工作，加上美股喘定，恆指今早輕微高開後半日能維持升勢。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉
對《經濟通通訊社》表示，預期短線恆指仍然於２４０００點至２５０００點區間上落，因各國
央行自３月以來放水步伐未有加快，大市推升動力亦不足。
　　市傳ｉＰｈｏｎｅ　１２將推出，手機設備板塊率先炒起，舜宇鏡頭及手機攝像模組出貨量
按月復甦步伐不俗，麥嘉嘉認為受惠蘋果新品發布消息及數據利好，舜宇可上望５０天線，即１
３３元。而有傳舜宇會於明年獲納入蘋果零件商之一，她認為即使成真，蘋果訂單佔其盈利貢獻
不高，毛利率亦未必會大幅拉升。
　　至於預期美國當地時間９月１５日的發布會多為穿戴式產品，瑞聲或要到１０月方有上升動
力，技術上阻力位於４９﹒５元，支持位於４５元。（ｎｓ、ｆｚ）

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