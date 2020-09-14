  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》壹傳媒股價常理難測，警方調查權力比證監大

　　《娥姐錦囊》警方國安處上月１０日拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，引發壹傳媒
（００２８２）股價持續波動。警方上周四（１０日）以涉嫌串謀欺詐及洗黑錢罪名拘捕
１５人，涉在上月不斷買賣壹傳媒股票，製造熾熱成交，吸引投資者入市，再在高位散貨獲利約
３８００萬元。由於不清楚交易細節，所以暫時未有足夠資料置評，但拘捕消息傳出後，壹傳媒
股價如坐過山車，先跌後升，最多曾飆近９７％，不排除有人利用壹傳媒股份的敏感性藉口炒作
，其股價表現難以常理猜測。
　　黎智英等人被捕後，８月１０日至１２日壹傳媒股份總成交量大幅升至７１億元，比較８月
７日及１１日的單日成交額，上升幅度逾４０００倍。警方毒品調查科表示，被捕１５人涉嫌利
用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，透過買賣壹傳媒股份，舞高弄低股價，在高位獲利，其中一名
被捕人更從中獲利超過２５００萬元，警方舉行記招，簡介案情，相信當局已掌握了部分證據。
　　過去證監會調查類似事件時，非常仔細，先約見相關經紀行，翻查交易紀錄，以確定是否有
造市的嫌疑，再向相關人士查問，惟非持牌人士可以拒絕提供資料，調查動輒數年，但今次被捕
人士因涉嫌洗黑錢，由警方出手，所以調查權力比證監會更大，而事件主角是壹傳媒，引發外界
猜測可能涉及政治因素，令案件更形複雜。
　　壹傳媒股價在８月１０日至１２日間大幅波動，初時一般相信與市民鬥氣，撐壹傳媒有關，
但警方上周提出另一套說法，強調行動非針對壹傳媒，而是針對有人利用事件獲利。今次無論是
否有人刻意造市，當中肯定有政治考慮，亦不排除有人借今次風波，在政治渲染下，以此為藉口
炒高股價獲利。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/09/2020
《股市一周》港股全周窄幅波動累跌192點　科指跑輸急挫逾5%
中國故事11/09/2020
《神州經脈》8月M2增速低預期　滬指連跌兩周　A場成交三月低
財經熱話11/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》天能分拆電池業務科創板上市料成事　博炒上15元
財經熱話11/09/2020
【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款　邊間息率最吸引？
生財有道11/09/2020
【自願醫保】同你格下價！　邊間減咗價？
財經熱話11/09/2020
【新地績後】新地年度少賺四成八　半日反覆靠穩　花旗續籲買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金