《娥姐錦囊－張賽娥》壹傳媒股價常理難測，警方調查權力比證監大

《娥姐錦囊》警方國安處上月１０日拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，引發壹傳媒

（００２８２）股價持續波動。警方上周四（１０日）以涉嫌串謀欺詐及洗黑錢罪名拘捕

１５人，涉在上月不斷買賣壹傳媒股票，製造熾熱成交，吸引投資者入市，再在高位散貨獲利約

３８００萬元。由於不清楚交易細節，所以暫時未有足夠資料置評，但拘捕消息傳出後，壹傳媒

股價如坐過山車，先跌後升，最多曾飆近９７％，不排除有人利用壹傳媒股份的敏感性藉口炒作

，其股價表現難以常理猜測。

黎智英等人被捕後，８月１０日至１２日壹傳媒股份總成交量大幅升至７１億元，比較８月

７日及１１日的單日成交額，上升幅度逾４０００倍。警方毒品調查科表示，被捕１５人涉嫌利

用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，透過買賣壹傳媒股份，舞高弄低股價，在高位獲利，其中一名

被捕人更從中獲利超過２５００萬元，警方舉行記招，簡介案情，相信當局已掌握了部分證據。

過去證監會調查類似事件時，非常仔細，先約見相關經紀行，翻查交易紀錄，以確定是否有

造市的嫌疑，再向相關人士查問，惟非持牌人士可以拒絕提供資料，調查動輒數年，但今次被捕

人士因涉嫌洗黑錢，由警方出手，所以調查權力比證監會更大，而事件主角是壹傳媒，引發外界

猜測可能涉及政治因素，令案件更形複雜。

壹傳媒股價在８月１０日至１２日間大幅波動，初時一般相信與市民鬥氣，撐壹傳媒有關，

但警方上周提出另一套說法，強調行動非針對壹傳媒，而是針對有人利用事件獲利。今次無論是

否有人刻意造市，當中肯定有政治考慮，亦不排除有人借今次風波，在政治渲染下，以此為藉口

炒高股價獲利。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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