《美元走勢－羅明立》英鎊短線極為反覆，候高小注做空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒１７ １０５﹒９９ １０６﹒００

歐元╱美元 １﹒１８５４ １﹒１８３２ １﹒１８４１

英鎊╱美元 １﹒２８３６ １﹒２７９１ １﹒２８３４

美元╱瑞郎 ０﹒９０９９ ０﹒９０８０ ０﹒９０８２

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國今個財政年度政府赤字已達３萬億美元，較上個年度大幅增加近３倍，市

場預期聯儲局會繼續將政府赤字貨幣化，較長時間維持低利率水平。另外，美國８月份通脹為

１﹒３％，較預期的１﹒２％為高；同期，核心ＣＰＩ月率按月上升０﹒４％，亦高於預期的

０﹒２％。美匯指數繼續於９３附近窄幅波動，由於守於１０天及２０天以上，短線仍然有力嘗

試進一步反彈。美聯儲本周四（１７日）公布議息結果，短線市場觀望氣氛濃厚。

英國年底出現無協議脫歐的風險上升，英鎊上周由１﹒３３水平急瀉至１﹒２７水平。英國

與歐盟的談判膠著，雙方就核心問題存在嚴重分歧，亦未有讓步的跡象，估計談判很難於１０月

底歐盟峰會上通過。再者，近日英國政府計劃修訂愛爾蘭邊境法案，企圖改變與歐盟達成的協議

，引起歐盟強烈反彈，令談判前景更加暗淡。

英倫銀行亦會於本周四舉行議息會議，預料央行面對更脫歐的不明朗因素下，會按兵不動，

並保留政策工具至有需要時使用。英鎊短線會極為反覆，不妨候高小注做空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７００ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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