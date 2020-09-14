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即市新聞

14/09/2020 15:31

《美元走勢－羅明立》英鎊短線極為反覆，候高小注做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１７　　　１０５﹒９９　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５４　　　１﹒１８３２　　　１﹒１８４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３６　　　１﹒２７９１　　　１﹒２８３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９９　　　０﹒９０８０　　　０﹒９０８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國今個財政年度政府赤字已達３萬億美元，較上個年度大幅增加近３倍，市
場預期聯儲局會繼續將政府赤字貨幣化，較長時間維持低利率水平。另外，美國８月份通脹為
１﹒３％，較預期的１﹒２％為高；同期，核心ＣＰＩ月率按月上升０﹒４％，亦高於預期的
０﹒２％。美匯指數繼續於９３附近窄幅波動，由於守於１０天及２０天以上，短線仍然有力嘗
試進一步反彈。美聯儲本周四（１７日）公布議息結果，短線市場觀望氣氛濃厚。
　　英國年底出現無協議脫歐的風險上升，英鎊上周由１﹒３３水平急瀉至１﹒２７水平。英國
與歐盟的談判膠著，雙方就核心問題存在嚴重分歧，亦未有讓步的跡象，估計談判很難於１０月
底歐盟峰會上通過。再者，近日英國政府計劃修訂愛爾蘭邊境法案，企圖改變與歐盟達成的協議
，引起歐盟強烈反彈，令談判前景更加暗淡。
　　英倫銀行亦會於本周四舉行議息會議，預料央行面對更脫歐的不明朗因素下，會按兵不動，
並保留政策工具至有需要時使用。英鎊短線會極為反覆，不妨候高小注做空。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７００　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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