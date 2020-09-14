  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2020 10:51

傳新一批ｉＢｏｎｄ本月２９發售，金管局指籌備工作進行中

　　《經濟通通訊社１４日專訊》有報道指，政府計劃本月２９日公開發售通脹掛勾債券
（ｉＢｏｎｄ），最快下周舉行記者會。是次銷售期或長達１４日，至１０月中截止，保證回報
１厘，但最終安排將以公布為準。
　　金管局發言人表示，ｉＢｏｎｄ籌備工作仍在進行中，當準備工作完成後，會適時公布。
　　政府於今年度財政預算案中宣布重推ｉＢｏｎｄ，並繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將
不少於１３０億港元。（ｂｉ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊14/09/2020
科技股前景
財經熱話11/09/2020
《股市一周》港股全周窄幅波動累跌192點　科指跑輸急挫逾5%
中國故事11/09/2020
《神州經脈》8月M2增速低預期　滬指連跌兩周　A場成交三月低
財經熱話11/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》天能分拆電池業務科創板上市料成事　博炒上15元
財經熱話11/09/2020
【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款　邊間息率最吸引？
生財有道11/09/2020
【自願醫保】同你格下價！　邊間減咗價？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金