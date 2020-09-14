傳新一批ｉＢｏｎｄ本月２９發售，金管局指籌備工作進行中

《經濟通通訊社１４日專訊》有報道指，政府計劃本月２９日公開發售通脹掛勾債券

（ｉＢｏｎｄ），最快下周舉行記者會。是次銷售期或長達１４日，至１０月中截止，保證回報

１厘，但最終安排將以公布為準。

金管局發言人表示，ｉＢｏｎｄ籌備工作仍在進行中，當準備工作完成後，會適時公布。

政府於今年度財政預算案中宣布重推ｉＢｏｎｄ，並繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將

不少於１３０億港元。（ｂｉ）

