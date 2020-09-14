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14/09/2020 17:08

李嘉誠及李澤鉅斥１８８７萬元再增持長實４６萬股

　　《經濟通通訊社１４日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持長實
（０１１１３）股權。李嘉誠基金會於今年９月８日、９日及１１日，以平均價每股
４１﹒１６８７元、４０﹒８４５０元及４０﹒９７５０元購入長實共４６萬股，涉資
１８８６﹒６５萬元。
　　增持完成後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒５３％增至３５﹒５４％，而李澤鉅則由
３５﹒６０％增至３５﹒６１％。（ｂｉ）

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