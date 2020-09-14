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14/09/2020 14:37

【潛逃離港】李家超：續與內地聯繫，不干預其他司法管轄區執法

　　《經濟通通訊社１４日專訊》保安局局長李家超於網誌撰文表示，特區政府不希望外地司法
管轄區干涉特區的執法，因此尊重亦不會干預其他司法管轄區執法。有關１２名港人涉嫌偷越國
（邊）境犯罪，香港警方會與內地機關繼續聯繫，了解案件的發展。

＊涉事１２人與七宗案件有關＊

　　他指出，根據掌握的資料，該１２人在香港涉嫌與七宗案件有關。當中１０人分別因涉嫌製
造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴
重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。
　　他續指，另外一人涉嫌違反《香港國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及
《刑事罪行條例》、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，
需向警方報到。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。這１２人以不合法途徑離開香港，
在內地水域被捕。

＊呼籲台方不要窩藏罪犯＊

　　他表示，留意到有新聞報道，指有五名港人兩個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押兩個月。
在這方面，特區政府沒有收到台方任何信息，亦沒收到其家人求助，呼籲台方承擔打擊跨境犯罪
的責任，如他們涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯，希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港
，讓特區依法處理。香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。（ｂｎ）

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