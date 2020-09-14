【潛逃離港】李家超：續與內地聯繫，不干預其他司法管轄區執法

《經濟通通訊社１４日專訊》保安局局長李家超於網誌撰文表示，特區政府不希望外地司法

管轄區干涉特區的執法，因此尊重亦不會干預其他司法管轄區執法。有關１２名港人涉嫌偷越國

（邊）境犯罪，香港警方會與內地機關繼續聯繫，了解案件的發展。



＊涉事１２人與七宗案件有關＊



他指出，根據掌握的資料，該１２人在香港涉嫌與七宗案件有關。當中１０人分別因涉嫌製

造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴

重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。

他續指，另外一人涉嫌違反《香港國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及

《刑事罪行條例》、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，

需向警方報到。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。這１２人以不合法途徑離開香港，

在內地水域被捕。



＊呼籲台方不要窩藏罪犯＊



他表示，留意到有新聞報道，指有五名港人兩個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押兩個月。

在這方面，特區政府沒有收到台方任何信息，亦沒收到其家人求助，呼籲台方承擔打擊跨境犯罪

的責任，如他們涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯，希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港

，讓特區依法處理。香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。（ｂｎ）

