《小傳日記》魚缸現反彈，缸友認真讚，手機佬受捧，科指股上衝！

《小傳日記》開心星期一，「孖屐」今日都開開心心，隨住亞洲股市氣氛暢旺，帶動埋魚缸

都略有鑊氣，恆指高開６５點之後發力，其中ＱＱ（００７００）獲大行吹捧，股價急飆逾３巴

仙，帶動市場氣氛；而今日手機佬有資金追捧，舜宇（０２３８２）上月出貨量數據造好，帶動

整個板塊炒起。最終大市收報２４６４０點，升１３６點或逾半巴仙，主板成交９９６﹒５０億

銀。國貨報９８０６點，升５４點或升近１巴仙。恆生科技指數報７３１７點，升１３９點或近

兩巴仙。

神州股市一同抽高，上證綜指報３２７８點，升１８點或逾半巴仙，深證成份指數報１３０

２１點，升７９點逾半巴仙，兩市全日成交７６９４億人仔，增加逾一成二。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微跌唔夠半巴仙，報３２﹒２銀；生發發（００３８

８）抽高近１巴仙，報３７１﹒８銀；ＱＱ（００７００）彈近３巴仙，報５２９﹒銀；中移動

（００９４１）升逾１巴仙，報５３﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）升唔夠半巴仙，報８０﹒５

銀。



＊神州漸復航飛機佬齊昂，孖屐仍要愁金佬有睇頭＊



神州慢慢開放「孖屐」，令到飛機佬都普遍開心起飛！而南航（０１０５５）就率先領跑，

起飛逾３巴仙，報４﹒７１銀；首都機場（００６９４）跳高近２巴仙，報５﹒１２銀；國航（

００７５３）走上近２巴仙，報５﹒７２銀；東航（００６７０）彈起近１巴仙，報３﹒６１銀

。不過準備炒人嘅國泰（００２９３）就慘慘豬潛水近半巴仙，報６﹒２３銀。

而因為「孖屐」仲仍然驚青經濟難復甦，金佬今日有資金流入避險齊齊起哄！而今日招金礦

業（０１８１８）就成為最現最好金磚佬！可以飆升近一成四，報９﹒６３銀；紫金礦業（０２

８９９）彈起近４巴仙，報５﹒５９銀；山東黃金（０１７８７）彈上逾３巴仙，報２１﹒３銀

；中國黃金國際（０２０９９）抽高近３巴仙，報１０﹒９銀；恆興黃金（０２３０３）彈上近

１巴仙，報３﹒４９銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）都微升近半巴仙，報１４１６銀。



＊醉酒佬向上合資把酒釀；超級黃金周食肆唔使休＊



Ａ股重慶啤酒宣布同嘉士伯合資設立重慶嘉釀，嘉士伯會將資產注入到上市公司體系入邊，

Ａ股相關股大漲，喺香江上市嘅醉酒佬表現都唔錯，潤啤（００２９１）同百威亞太（０１８７

６）齊齊抽高逾１巴仙，報４９﹒９銀同２５﹒４５銀；生力啤（００２３６）跳逾１巴仙，報

０﹒７８銀；青島（００１６８）走低近２巴仙，報６４﹒４５銀。老恆和釀造（０２２２６）

委任新主席兼執董，鏟高近８巴仙，報２﹒８銀。

今年神州嘅十一黃金周同中秋假疊加，形成長達８日嘅「超級黃金周」。隨住疫情逐漸緩和

，餐飲業股份亦見有追捧，百勝中國（０９９８７）起哄升逾１巴仙，報４０２銀；九毛九（０

９９２２）抽高逾６巴仙，報１７﹒８２銀；呷哺呷哺（００５２０）踼高逾５巴仙，報９﹒２

５銀；海底撈（０６８６２）升近１巴仙，報５６﹒３５銀。



＊新機已量產手機升勢返，收購正洽商恆騰真吃香＊



有知情人士傳蘋果ｉＰｈｏｎｅ １２已經開始進入量產階段，加上今個星期二（１５日）

將要舉行蘋果發佈會，手機設備佬齊齊彈起。其中，舜宇（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量按

年升超兩成二，抽升近半巴仙，報１２３﹒７銀；瑞聲科技（０２０１８）漲近３巴仙，報４６

﹒８５銀；富智康（０２０３８）拉升９巴仙，報０﹒９８銀；鴻騰精密（０６０８８）踢高６

巴仙，報３﹒１銀；比亞迪電子（００２８５）走高近６巴仙，報４０銀。

上個星期五（１１日）恆騰網絡（００１３６）就公布，正在初步洽商一項潛在收購交易，

今日繼續有炒作，飆兩成九，報０﹒４銀，係表現最好嘅科指佬。其他科指佬都擺脫跌勢，新東

方在線（０１７９７）升超６巴仙，報３５﹒６銀；閱文集團（００７７２）上揚４巴仙，報５

６﹒７銀；金山軟件（０３８８８）踢高３巴仙，報３９﹒７５銀；阿里健康（００２４１）升

４巴仙，報１８﹒７６銀。請請！



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