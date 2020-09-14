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即市新聞

14/09/2020 17:19

《真知灼見－溫灼培》聯儲局在隱瞞你甚麼？

　　《真知灼見》上周五（１１日）美國公布了兩個經濟數字值得我們細心分析，它們分別為財
赤及通脹數字。美國聯邦政府的財政年度是每年９月底結束，而據美國財政部上周五公布的數字
顯示，截止８月底的過去１１個月，美國政府的財政赤字就高達３﹒０萬億美元。回觀截止２０
１９年９月底的整個財年，美國政府的財政赤字也只為１﹒０６７萬億美元。換言之，幾可肯定
今年度美國政府的財赤將較對上一年高出兩倍。這一切意味甚麼呢？

＊聯儲局憂慮通脹重臨＊

　　另外，上周五美國公布８月份以消費物價指數衡量的通脹數字。過去，筆者甚少觀察這數字
，因為過去美國一直均能保持低通脹環境，沒有嚴重通脹也沒通縮。但自上月２７日聯儲局提出
「平均通脹目標」，意味聯儲局也開始擔心到未來通脹可能重臨，使筆者也重新感興趣去觀察美
國的最新通脹形勢。數字顯示，美國８月份年通脹率為１﹒３％，較７月份的１％有所回升。當
中最值得留意是８月核心年通脹率為１﹒７％，相當靠近聯儲局的２％舊通脹目標水平。在今天
疫情仍未完全受控，旅遊業基本上是停頓，不少美國州份仍受限聚令影響，經濟活動未全面正常
化之際，美國通脹已開始回升，似乎聯儲局對未來通脹的憂慮是有一定道理。
　
＊疫情令財赤大增兩倍＊

　　聯儲局上月於Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ大會改變了遊戲規則，推出「平均通脹目標」，明
顯就是要告訴大家聯儲局不再緊跟２％通脹目標。就是通脹在一段時間裡高出２％水平，聯儲局
也不會收緊貨幣政策。按照聯儲局的解釋，此舉是為免收緊貨幣政策太快太急之下會破壞經濟復
甦的「嫩芽」。聯儲局的解釋當然冠冕堂皇，但筆者認為聯儲局不願緊跟通脹變化加息是別有用
心。疫情使美國政府財赤大幅增加了兩倍，如聯儲局若不與政府作配合而加息，可想美國政府就
是還息也會感吃力。除非美國財赤回落，或美國經濟大升使財赤對比ＧＤＰ比例降，料聯儲局於
可見將來也難加息。
　　當明白此道理後便明白為何現時美國的通脹數字變得重要。因為如果美國通脹一旦開始上升
，而聯儲局又不能加息，這會使美國通脹變得更加嚴重。屆時提防資產價格，如股市、商品、甚
至商品貨幣也會出現較大升幅。當然，現階段美國尚未存在嚴重通脹，但這個通脹數字往後料將
甚受市場關注及變得重要。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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