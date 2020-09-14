《保障全方位－左偉豪》與時並進，成就更周全保障

《保障全方位》科技與醫學發展一日千里，不論是在職場還是日常生活，我們都需要與時並

進，健康保障自然也不例外。隨著社會進步，我們的壽命越來越長，意味著將會面對更多的疾病

威脅，早年投保的危疾保障產品或已不敷應付未來的醫療所需。因此，一些專門彌補危疾保障缺

口的新危疾產品應運而生，而且更設有無索償保險賠償、平衡保費及延長保費寬限期等特點，提

供保障之餘同時為客戶帶來更靈活周全的財務安排。

這些產品主要為本港常見的致命疾病，如癌症、心臟病發及中風提供多次賠償。有些人可能

會認為既然已擁有一份危疾保障，就沒有必要再花費額外支出投保多一份危疾保障。不過值得留

意的是，早年市場上推出的危疾保障產品普遍只會提供一次性賠償，一旦被保人不幸患上危疾，

保單於賠付後便會完結，客戶就會失去後續經濟支援，而這些產品的推出正正能夠填補早期危疾

保障不足的地方。



＊期內無索償，可獲退回保費＊



除此之外，這些產品更有一大特點，就是設有無索償保險賠償。如果被保人於保單期滿前，

沒有申請過任何索償，可獲退回已繳保費總額，作為努力保持健康的獎勵。

在這情況下，被保人既可以得到充分保障，毋須擔心單次危疾保障於賠付後，保單就會終止

，令往後日子失去後盾。同時，假如被保人能夠一直保持健康，直至８５歲時保單完結，更可獲

退回已繳保費總額，等同全數「回本」。



＊平衡保費，供款更有預算＊



這類型保單為填補現有保障缺口而設，保費亦較相宜，是一般具儲蓄成分的危疾計劃之約三

至四成，而且採用平衡保費形式，即保費不會跟隨被保人的年齡而遞增，配合短至１０年的供款

年期，讓規劃更有預算。

同時，這些計劃更就因應市場需要而增加一些產品特點，例如近年就業市場受壓，一旦投保

人不幸被解僱，可選擇申請延長保費寬限期至最多３６５日，但仍可享有保單提供的保障，由此

可見其靈活性。

時代不斷進步，保障需求也會有所改變，我們應該定期檢視個人保障是否足以應付現時和將

來所需，並善用合適的產品，為未來作最好準備，成就美滿安穩的人生。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

