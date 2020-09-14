港股收２４６４０漲１３６點百天線得復失，科指升近２％

《經濟通通訊社１４日專訊》美股上周五（１１日）個別發展，惟今日美期造好且人民幣上

揚，港股今早高開６５點報２４５６９點。未幾，港股愈升愈有。蘋果將於本周召開發布會，舜

宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）應聲造好，騰訊（００７００）及中資電訊股走高，帶

動港股漲２４７點高見２４７５０，曾升破十天線（約２４７１７）及百天線（約２４６６６點

）。惟地產股及公用股走軟，港股升幅收窄，十天線及百天線得而復失，全日收報２４６４０點

，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交９９６﹒５０億元增３﹒７％。國企指數報９８０６點

，升５４點或升０﹒５６％。恆生科技指數報７３１７點，升１３９點或升１﹒９４％。

Ａ股上揚，上證綜合指數收３２７８點，升１８點或升０﹒５７％。深證成分指數報

１３０２１點，升７９點或升０﹒６１％。兩市總成交７６９４﹒５３億人幣。

重磅股方面，騰訊升２﹒６２％，報５２９﹒５元；友邦（０１２９９）漲０﹒１９％，報

８０﹒５元；匯控（００００５）跌０﹒１６％，報３２﹒２元；建行（００９３９）跌

０﹒７４％，報５﹒３５元；港交所（００３８８）升０﹒７６％，報３７１﹒８元。



＊蘋果發布會本周舉行，舜宇漲半成＊



蘋果公司將於後日（１６日）香港時間凌晨舉行發布會，手機設備股借勢炒作。上月手機鏡

頭出貨量按年增２２﹒３％的舜宇光學（０２３８２），股價升４﹒５６％，報１２３﹒７元；

瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒５２％，報４６﹒８５元；傳富士康獲邀參與６６億美元刺激印

度製造業項目，姊妹公司富智康（０２０３８）升８﹒８９％，報０﹒９８元；比亞迪電子

（００２８５）升５﹒５４％，報４０元；高偉電子（０１４１５）升４﹒９８％，報２﹒９５

元。

部分新經濟股造好。閱文集團（００７７２）升４﹒２３％，報５６﹒７元；與富蘭克林鄧

普頓達成數碼財富管理合作的雷蛇（０１３３７）升８﹒８１％，報１﹒７３元；阿里健康

（００２４１）升３﹒８８％，報１８﹒７６元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８３％，報

２６８﹒２元；小米（０１８１０）升１﹒２９％，報２３﹒５５元。

金價見上揚，黃金相關股造好。招金礦業（０１８１８）升１３﹒９６％，報９﹒６３元；

山東黃金（０１７８７）升３﹒１５％，報２１﹒３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升

０﹒４３％，報１４１６元；紫金礦業（０２８９９）升３﹒５２％，報５﹒５９元。



＊資金炒作內需股，思摩爾飆８％＊



資金繼續流入內需股。思摩爾國際（０６９６９）升８﹒１７％，報３７﹒７５元；九毛九

（０９９２２）升６﹒０７％，報１７﹒８２元；農夫山泉（０９６３３）升３﹒２９％，報

３６﹒１５元；康師傅（００３２２）升２﹒４９％，報１４﹒８元；李寧（０２３３１）升

１﹒５３％，報３３﹒２５元。

中資電訊股見炒作。力爭９月３０日前具備獨立組網商用基礎網絡能力的中國聯通

（００７６２），股價急升５﹒３７％，報５﹒６９元，為表現最佳藍籌及國指股；中移動

（００９４１）升１﹒２２％，報５３﹒８元；中電信（００７２８）升１﹒９９％，報

２﹒５６元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒３４％，報１﹒４７元。

物管股見資金追捧。獲野村升目標至３０﹒５元的寶龍商業（０９９０９），股價升

９﹒５４％，報２８﹒７元，盤中高見２９﹒３元破頂；時代鄰里（０９９２８）升５﹒０３％

，報１０﹒２４元；雅生活服務（０３３１９）升５﹒０１％，報３７﹒７５元；永升生活服務

（０１９９５）升３﹒４４％，報１６﹒２４元；濱江服務（０３３１６）升３﹒３３％，報

１７﹒９８元。（ｋｓ）

