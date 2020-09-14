《每周華語－黃溢華》格物致知成果拉雜談：「天、海、地」以外

《每周華語》地緣政局與格物致知有緊密的關係。「天、海、地」以外，衞星已是不可缺少

的重要格物成果。資訊已可用很多方法發放╱接收，衞星使我們可以了解「天、海、地」的本質

！地球的變化因為有衞星幫助，使我們得知各地區╱各國的不同資源是否足夠及有否危機將會發

生。



１９７１年，前蘇聯的海上航太船《尤利加加林》正式下水服役。１９５０╱１９７０年代

的卅年，航太╱太空科技可以說是美蘇爭雄的局面。１９４０╱１９４５年，德國科學家已成功

研發了火箭空襲倫敦，又發明了噴發引擎，飛機「快、快、快」！幸好科研成就不在二戰早期，

否則盟軍不易取勝。格物致知為軍備且真的成為殺人武器，當然是不值得高興的事情。二戰之後

，美蘇及各大國都因為得知納粹德國的航天等領域的高科技，順勢得之及加以改進，使美蘇的火

箭及噴射引擎科技見大躍進。美國更用了德國科學家出任太空總署的總監。１９７０年代，美國

已有太空人去了月球。太空人岩士唐：「個人一小步，人類一大步」，美國快人一步，有太空人

站在月球地表上。未來幾年，美國將再派太空人去月球。衞星甚多，商用╱軍用乃常態之事。

１９５０年代至今，不可只靠陸地的巨大雷達站去聯絡飛行中的太空倉。即使太空人只在地球大

氣層之外「打圈」，也要有足夠的聯絡「點」。因而航天╱航太船，帶有巨大雷達在大海運作，

便甚為重要。前蘇聯的《尤利加加林》船便成為重要的海上「移動」雷達。１９９６年，前蘇聯

解體十四年之後，這一航天╱航太船便解體拆毀，船體的鋼鐵便賣出了。「天、海、地」之格物

，人類先行克服大地╱大海。引擎也好，物料也好，出現了巨型的火車╱郵輪、最終有飛船及飛

機、深海電纜╱光纖多的是，也有深海潛艦。軍備不可少，但「天、海、地」由雷達連接，和平

用途相關的格物最為重要。尤利加加林乃首位上太空「打圈」航天員，有海上的航天船，才可以

保持聯絡，再飛去月球吃「月餅」已是可能的事情。今天，中國的中秋傳說與格物航天科研╱科

技已「合為一起」。中秋節「現代化」！而月球背面也有工作中的中國航天車（嫦娥四號╱玉兔

二號）。



飛往火星、土星、金星已不是幻想。幸有傳送資訊的格物，我們在地球可得知太陽系的更多

神秘事物。「天、海、地」以外，格物使人類「飛」去了更遠的外太空。太陽系「大、大、大」

！但地球的困局更多，我們住在地球，人口７０多億之強，地球「吃不消」已成為事實。水平面

不斷上升，不少國家面對消失的危機。例如意大利的水都威尼斯，此乃意大利的重點文化。但整

個地區正在下沉之中。即使水平面不再上升，威尼斯也在下沉，最終消失於眼前不足為奇。水平

面已在上升，天文大潮會有大量海水湧入了威尼斯，因而十多年前，意大利推動巨大的「摩西」

（Ｍｏｓｅｓ）計劃，建立了三大鋼閘，由不同的較細小鋼閘組成，高科技╱工程的計劃，今天

仍未完成，但不下工夫，把水阻止流入水都，威尼斯即使不下沉，也會被水淹沒。另方面，工程

師已提出把水打入地層：往十二口井打水，借力打力，利用水壓，把威尼斯往上「托」！打入地

層以下「十二口井」，反向把威尼斯往上「浮升」。行得通嗎？理論上可以，而水都之「格物」

，如果成功，乃人類的壯舉！去月球、火星「好、好、好」，但自身的問題有必要及時解決。水

都格物若成功，不少大城市也可以借鏡也！格物多樣性，不一定要去外太空，利用格物把地球氣

溫下降更為迫切也。



南北極及大小冰川加速融化，使水都可能消失，意大利被動地建立巨大的防水鋼閘系統。

１９７０年代，美中有「乒乓外交」，Ｔｏｍ Ｈａｎｓ主演的電影也有提及，也有把蘋果電腦

帶入劇情之中，１９８０年代，步入了互聯網年代，但所有事物必有成本！有智能電話，有很多

巨大的伺服器卻釋放出大量的熱能。把伺服器放到北極甚而水底？！但冰更快融化了！格物有得

有失也，對嗎？



很久以前，美國的阿拉斯加與俄國有大地連接。而千萬年之後，大地消失了，因為有大海出

現，因而地緣政局大不同。大地連接不存在了！如果今天仍由大地連接兩大國：地緣形勢必然不

同了。今天日本乃一島國，地理學家認為「大地」往下移動之中、深入深海之下，因而日本萬年

之後，「消失」在人類眼前不足為奇。「格物」有其極限，「大地、大海、天空」之大，不在我

們掌控之中：而格物致知與地緣政局已分不開了。



《資深市場人士 黃溢華》



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