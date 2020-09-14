《地產人眼－黃漢成》工商舖減辣影響有限，成交量仍於低位徘徊

《地產人眼》鑑於非住宅物業價格及成交量出現顯著調整，而反覆的疫情與及中美角力加劇

等政治因素，將繼續影響本港營商信心，金管局遂決定放寬對非住宅物業按揭貸款成數上限，由

四成提高至五成，此舉雖為市場帶來正面影響，然短期實質刺激作用卻恐怕有限。



工商舖減辣措施於８月２０日正式生效，根據資料顯示，８月份工商舖僅錄得３１８宗成交

，較７月份成交量下跌８％，而截至本月１０日，９月份亦只錄得１１９宗工商舖成交，反映減

辣措施未有對市場帶來明顯刺激。事實上，政府於２０１３年２月祭出新辣招，首次就工商舖物

業徵收雙倍印花稅，最高稅率高達８﹒５％，同時亦把按揭成數下調，自此之後，工商舖成交量

便明顯下跌，去年因中美貿戰及社會事件，本港經濟懸崖式下挫，工商舖市場氣氛低迷，全年成

交量跌穿５０００宗的水平，而受新冠疫情影響，工商舖市場更是陷於冰封，今年至今僅錄得

２１００多宗成交，創有紀錄以來新低。



投資工商舖的資金大多是「聰明錢」，投資者入市主要考慮經濟前景及物業升值潛力，至於

按揭成數方面，反而不是投資主要考慮之列；其實實施辣招之後，近年工商舖市場已鮮見炒賣風

氣，工商舖的按揭成數限制，已大大偏離正常的風險管理，政府應進一步放寬工商舖物業按揭成

數，同時亦應考慮把工商舖印花稅由８﹒５％降回至４﹒２５％，即辣招前的水平，此舉料能激

活市場交投，讓有意沽售物業的商家套現取得資金，長遠而言亦有助鼓勵企業及用家購入物業作

為自用，為香港締造更穩定繁榮的營商環境。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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