《鍾之日記》大摩轉軚看淡，中港目標齊削

《鍾之日記》９月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



摩笛再奏起，摩根士丹利發表最新中港股市策略報告，因應金融股次季業績遜預期、恆指季

檢令人失望和中美關係轉趨緊張，幾乎下調全線中港股市指數目標。其中，恆指的明年６月的目

標，由２８０００點大幅下調至２４６００點，是自今年６月起兩次調升恆指目標價後，首次轉

軚唱淡恆指，恆生國指由１１５１０點下調至９８００點。至於Ａ股市場，美國收緊對華科技限

制令內地ＩＴ行業增添不確定性，大摩認為目前Ａ股人氣到達過熱水平，短期的波動性可能會上

升，將明年中滬深３００指數目標由５３６０點降至４８６０點。大摩仍維持包括中國的新興市

場「增持」評級，同時亦予Ａ股「增持」評級，以反映中國宏觀經濟復甦強勁，以及中國支持政

策及資本和外匯穩定等。



＊中港齊齊兩連升＊



香江魚缸今早高開６５點報２４５６９點。蘋果將於本周召開發布會，舜宇（０２３８２）

及瑞聲（０２０１８）應聲造好，騰訊（００７００）及中資電訊股走高，惟地產股及公用股走

軟，港股升幅收窄，全日收報２４６４０點，升０﹒５６％，兩連升。主板成交９９６﹒５０億

元增３﹒７％。國企指數報９８０６點，升５４點或升０﹒５６％。

滬深股市今早高開高走，午後行情轉弱險倒跌，尾盤再走強，滬綜指收升０﹒５７％，兩連

升，報３２７８﹒８１點。科技股爆發，創業板指升１％。螞蟻集團之後，京東數科科創板上市

申請獲受理，京東數科擬上市集資２００億元人民幣，首批科創板５０ＥＴＦ產品獲批，利好刺

激下，科創５０指數大升２﹒７１％收市。兩市全日成交７６９４億元人民幣，較上日成交增加

１２﹒４％。



＊禁令殺到華為頭痕，新機將至蘋概股強＊



美國商務部５月１５日公布的對華為限制新規將正式於明日（１５日）生效，如果企業供應

含有美國技術的半導體時，必須獲美國給予許可，而美國半導體製造商上月已提交有關申請。據

市場消息指，晶片代工龍頭台積電，以及南韓的三星電子及ＳＫ海力士等均已向美國商務部提交

申請，希望繼續向華為供貨。

華為高端產品的核心零件仍高度依賴外企進口，而至關重要的晶片生產技術更牢牢掌握在美

企手中，中國本地半導體技術水平被遠遠拋離，禁令如同限制華為未來發展。半導體板塊今日表

現各異，中芯國際（００９８１）跌１﹒６％；惟華虹半導體（０１３４７）升１﹒１％，上海

復旦（０１３８５）亦揚１﹒８％。

正當華為為供應鏈頭痕，蘋果則忙於籌備美國時間本周二舉行名為「Ｔｉｍｅ Ｆｌｉｅｓ

」的秋季發布會。市場消息對ｉＰｈｏｎｅ １２能否在本周面世仍眾說紛紜，不過一眾蘋果概

念股亦落鑊。富智康（０２０３８）飆８﹒９％，比亞迪電子（００２８５）抽升５﹒５％，高

偉電子（０１４１５）亦漲５％。

舜宇光學上月出貨量數據造好，手機鏡頭出貨量按年上升２２﹒３％至１﹒６２億件，按月

上升１９﹒４％。中金認為雖然舜宇業績受美國制裁華為拖累，但在其他中國和南韓客戶上獲得

了市場佔有率，故維持對舜宇「跑贏大市」的評級，目標價１３８元。

舜宇光學收漲４﹒６％，報１２３﹒７元；而瑞聲科技亦跟升２﹒５％。



＊字節跳動料壯士斷臂，Ｔｉｋｔｏｋ勢告別花旗國＊



距美國政府下令字節跳動出售Ｔｉｋｔｏｋ美國業務的限期還剩一天，小道消息仍滿天飛。

在微軟宣布其競購案已遭字節跳動拒絕後，據《華爾街日報》報道，字節跳動同意微軟母企甲骨

文收購ＴｉｋＴｏｋ美國，因應中國修訂限制科技出口清單，雙方或已修改了有關條款。

不過據兩家中國官媒報道，字節跳動不會把ＴｉｋＴｏｋ美國出售予微軟或甲骨文，換言之

，字節跳動在中美拉鋸下，只能壯士斷臂，關閉ＴｉｋＴｏｋ美國業務。外電此前引述知情人士

指，中國政府希望字節跳動不要向美國示弱，所以希望集團關閉ＴｉｋＴｏｋ美國業務。

中國商務部及科技部上月底修改《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將「基於資料分析的

個性化資訊推送服務技術」列入被限制出口的技術條目。事實上，ＴｉｋＴｏｋ的算法並非甚麼

最新技術，也沒有甚麼戰略性可言，只是中國以此為理由否決ＴｉｋＴｏｋ美國賣盤。中國人在

談判桌上追求「面子」，寧願背後吃虧也不願丟臉，但字節跳動在中方壓力下，作出了不符合商

業原則的決定，反而令外界更認定字節跳動的海外業務受中國政府監控，這樣的決定可能得不償

失。

新經濟股表現方面，騰訊漲２﹒６％，阿里（０９９８８）升０﹒８％，京東集團

（０９６１８）跌０﹒４％，網易（０９９９９）升０﹒４％，美團點評（０３６９０）走高

０﹒７％。



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