《股林淘金－林家亨》道指已喘定，科技股仍跌

《股林淘金》上周美國公布的消費物價指數按年上升１﹒３％，高盛證券及德銀表示美股短

期沽壓已完成，刺激短期資金入市，道指上升１３１點，納指下跌６６點。今早（１４日）九點

鐘時道指埸外期貨上升１９９點。

預計今日港股早段應有輕微升幅，可力守保歷加通道底線２４２７０點至２４４００點水平

附近，之後有拉鋸反彈。大戶欲在本周五（１８日）美股四重結算之前稍令港股先行反彈，喜愛

短跑者今天可在保歷加底線之上博短線撈貨，在本周恆指持續反彈之後才吼高沽出。但這只適宜

短線操作，因技術走勢上，美股納指自跌破上周１０％幅度的上升通道支持線後，現尚未能重組

新的上升浪，估計在拉鋸至美股四重結算之後，才能有新的形態啟示，故現今只能以短線審度。

美股大戶們始終對１０月份後之市況，即特朗普可能不能連任之機會採取保守態度，作持盈保泰

策略。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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