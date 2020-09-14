【數字人幣】金融科技化抗美「金融武器化」，風行香港成關鍵考驗

《經濟通通訊社記者俞瑾１４日報道》８００多年前於人類歷史上首個使用紙幣的中國，

８００年後，或再搶先成為全球首個淘汰紙幣的國家－－由中國央行發行的數字貨幣

（ＤＣＥＰ），經過長達６年的頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等，大概率在２０２

２年正式問世。

中國的數字貨幣到底有何奧妙？人民銀行因何自２０１４年起開始籌謀此盤大棋？長遠會否

取代人民幣紙鈔乃至挑戰美元霸權？《經濟通通訊社》將試探討之。



＊電子版玄妙在「雙離線、去帳戶」＊



貝殼、金銀、紙幣、信用卡、各種支付Ａｐｐｓ……人類的錢貨交易進化史，來到眼下，或

將進入另一新紀元－－由中央銀行發行及信用背書的數字貨幣；而在８００多年前的宋朝即首創

紙幣「交子」的中國，大概率將成為全球首個使用國。

何為數字貨幣？人民銀行的命名為「ＤＣＥＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｐａｙｍｅｎｔ）」，簡而言之就是人民幣的電子版；跟置於個人錢包

、貪官床底、銀行金庫等的實體紙幣相比，ＤＣＥＰ只是存在於虛擬「電子錢包」和央行數據庫

的加密數字串。

阿里「支付寶」和騰訊「微信支付」早已成行成市，「無現金社會」在中國各城市大行其道

之下，人行醞釀６年的ＤＣＥＰ有何奧妙之處？對普通人來說，就在於「雙離線、去帳戶」－－

即無需網絡信號或綁定銀行帳戶，可完全如同紙幣般左手交右手。勿小看上述兩大亮點，其本質

直指北京以「金融科技化」對沖華盛頓的「金融武器化」。



＊制裁官員或失符，出行購物皆可用＊



試想，華府早前宣布制裁１１名中港官員，引發港銀或因擔心美國制裁而不再向上述官員提

供銀行帳戶、信用卡等服務的猜測；倘若ＤＣＥＰ未來在粵港澳大灣區啟用，理論上，官員只需

憑個人手機上的電子錢包，就能完全擺脫銀行帳戶遭關閉或凍結的限制。

繼４月宣布在深圳、蘇州、成都、雄安新區進行ＤＣＥＰ內部測試後，商務部上月印發的

《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，再提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等開展

試點。據廣東省地方金融監管局局長何曉軍的說法，廣東將與港澳「打通數據壁壘，創新數字貨

幣場景運用」。

何謂場景運用？除了早前人行與滴滴出行、星巴克、麥當勞、美團、蘇州政府等合作測試的

出行場景、購物場景、網購場景、支薪場景，乃至有人猜測澳門賭場未來也將接受

ＤＣＥＰ。

國際事務權威雜誌《Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ》較早時更大膽假設，到２０２２年

，伊朗已將大部分國際商貿以中國的ＤＣＥＰ交易，以避開美國金融制裁，並成功建構核武和導

彈系統。



＊習：強化支付結算等金融基礎建設＊



《Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ》為何以伊朗為例？皆因該國自２００８年起就遭美國

以核問題為由發起金融制裁，禁用「銀行間支付結算系統」（ＣＨＩＰＳ）」及「環球銀行金融

電信協會（ＳＷＩＦＴ）」，相當於跟美元交易絕緣。

隨著中美關係交惡，美國會否祭出禁止香港乃至中國使用ＳＷＩＦＴ系統的「核選項」成為

焦點；國家主席習近平上周三（９日）主持召開中央財經委員會會議就特別指，要強化「支付結

算」等金融基礎設施建設，更強調「很多問題必須從長遠角度和戰略高度來謀劃和推動解決」，

背後似直指美國的「金融武器化」。

事實上，中國早在２０１５年１０月就推出了跨境銀行同業支付系統（ＣＩＰＳ），截至７

月，已有９７國或地區的９８４家金融機構加入，其中７０％為亞洲機構。不過，跟

ＳＷＩＦＴ日均處理約３５００萬條交易電訊、５萬億美元相比，ＣＩＰＳ去年日均處理業務僅

約７５００筆、金額不到２００億美元。



＊助破ＣＩＰＳ局限，挑戰美元霸權＊



一大原因就是有渠道無介質。換言之，即使有ＣＩＰＳ這個跨境支付系統的渠道，但

基於人民幣大部分的流動性仍在國內，離岸中心之一的香港的人民幣存款７月僅約６５００億左

右（２０１４高峰時逾１萬億），加上未完全可兌換；如何在額度、匯率（如在岸、離岸價分別

）、結算時間等多層控制上與各國系統兼容，在美元仍為全球主要儲備貨幣的體系中完全繞過美

元，殊不容易。

不過，以ＤＣＥＰ為中心的新體系，或能為人民幣國際化提供新路徑－－數字化的跨境支付

清算和信息網絡。包括北京以技術專長幫助其他國家構建自己的數字貨幣，並建立可互換操作的

數字貨幣網絡；仿效當年美國以「馬歇爾計劃」輸出美元到歐洲，以ＤＣＥＰ形式向一帶一路國

家提供貸款和援助……值得一提的是，中心化的ＤＣＥＰ未來能否在以聯繫匯率為錨的自由經濟

體－－香港廣泛使用，將成為北京挑戰美元全球金融霸權準備程度的最關鍵考驗。

簡而言之，科技戰大有改變國際結算、外匯交易、資產儲備等金融遊戲規則的潛力。

