《匯市一周－徐惠芳》觀望美日英議息，美元稍走強

《匯市一周》本周四（１７日），有３家央行議息，分別是美聯儲、日本央行及英倫銀行，

預期央行均因應之前已推出的措施，審視經濟數據，再調整政策，料央行維持寬鬆的大方向不變

。周一（１４日）重要數據不多，關注日本７月工業生產年率及月率終值、歐元區７月工業生產

年率及月率。



美匯指數站穩９３關口，一度回升至９３﹒２５附近，美國ＣＰＩ在８月持續反彈，隨著經

濟從新冠病毒引發的衰退中復甦，勞動力市場疲軟可能會抑制通脹。６月和７月ＣＰＩ也都上漲

了０﹒６％，但６月前的３個月ＣＰＩ均有所下降，由於不少商業活動為減慢新冠病毒蔓延而暫

停，遏制了市民的需求。



本周四凌晨，美國聯儲局利率會議，主席鮑威爾將發表講話。近期美國經濟和就業數據均改

變，市場預期利率和貨幣政策維持不變。始終１１月美國總統選舉快將到來，如非必要政策將盡

量維持不變。周三（１６日）公布美國８月零售銷售數據顯得較為重要，參考８月ＣＰＩ，零售

銷售或增長，有助支持美元走強。技術上，美元指數在９２水平反彈，回升至９３水平，挑戰重

要阻力位置９４﹒０，若未能收復此關口，代表美元短期跌勢仍未改變。



＊黃金價格走勢收窄＊



截止９月１０日，全球最大的黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ Ｔｒｕｓｔ

）的黃金持倉量１２５２﹒９６噸，按日不變。金價大致維持在區間震盪，黃金價格走勢收窄，

一直維持在每盎司１９００至１９２０關鍵支持區間上方上落，金價現時在每盎司１９５８美元

徘徊，上方阻力１９８０、２０１５美元。



上周國際能源組織（ＥＩＡ）公布，汽油庫存－２９５﹒４萬桶、預估為－３２０﹒９萬桶

；精煉油庫存－１６７﹒５萬桶、預估－１００萬桶；原油庫存增加２０３﹒２萬桶，預估

－２７５萬桶。紐約期油價格現時在每桶３７﹒５５美元整固，上方阻力３９﹒８５、

４１﹒３０、４５﹒８５。



＊料菅義偉承襲安倍政策＊



周一日本自民黨就黨魁人選進行投票，黨代表將參選下任日本首相職位。目前呼聲最高為日

本內閣官房長官菅義偉，他在黨內得到非常高的支持度，他在公開辯論時表明將會承襲安倍政策

，將經濟成長擺在第一位。若他當選自民黨黨魁，將很大機會成為下任日本首相，並延續原有的

經濟政策和貨幣政策。技術上，美元兌日圓維持在１０５－１０７區間橫行，未有明顯方向。若

周四聯儲局和日本央行貨幣政策保持不變，美元兌日圓將繼續在區間上落。



周四晚上，英國央行舉行利率會議。英國經濟數據一直改善，相信央行將維持現行利率和量

寬規模不變，減少對英鎊匯價波動。央行言論或對英國「脫歐」及脫歐後的貨幣政策有所啟示，

將成為投資者關心的內容。脫歐談判再陷入僵局，英鎊持續下跌，若沒有利好消息刺激，英鎊兌

美元將失守１﹒２７２０，並下探１﹒２５７５或１﹒２４３５。觀望英國本周公布的就業、通

脹和零售數據，英鎊上方阻力在１﹒２８６５和１﹒３０１０。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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