《金石為開－黃威》美元反彈力度有限，金價低位企穩

《金石為開》上周美元指數震盪微升，升勢主要由英鎊急跌帶動。不過由於共和黨的紓困方

案再遭參議院否決，美元升勢並不強勁。而美國股市繼續承壓，資金流入債市，收益率下降也對

黃金形成支撐。整體上，金價開始於近期低位企穩，進入多空爭持的局面，全周累積微升

０﹒３％。由於美聯儲議息會議在即，投資者在等待新的政策指引。



英國「脫歐」形勢在上周急轉直下。英國試圖推翻前任政府在今年１月與歐盟達成的部分協

議內容，導致其與歐盟的談判瀕臨破裂。英鎊全周重挫３﹒６％，一度推升美元指數。不過美元

受制於國內形勢，並未展現出強勁的上升動力。參議院否決了共和黨提出的約３０００億美元的

救助方案，再次損害市場信心。而初請失業金人數未如市場預期般進一步下降，也令部分投資者

對經濟後續的反彈力度產生懷疑。因此美元最終回吐了上周二（８日）的大部分升幅，短線走勢

雖有所改善，但對黃金造成的壓力暫時有限。



另一方面，美國科技股突如其來的下挫引發的市場混亂尚未結束，上周美股延續調整且波幅

加大，拖累了全球股市表現。部分資金流入債市，債券收益率走低。加上市場對經濟復甦的疑慮

也在支撐黃金，金價大致上於低位穩定下來。日線圖上，ＭＡＣＤ下跌動能柱逐漸收縮，ＲＳＩ

持續於５０一線徘徊。金價過去一周震盪橫行的走勢，實際上打破了下降三角形，暗示短線壓力

緩和。近兩周ＣＦＴＣ報告及ＥＴＦ持倉變化不大，也反映出多空處於勢均力敵的狀態。



本周關注的重點為美聯儲議息會議。早前美聯儲主席鮑威爾在央行年會上宣布了新的政策框

架，此次會議可能會透露一些細節，以及調整前瞻性指引的意向。這些潛在的信息點會對大選前

金價的走向產生關鍵影響。數據方面則主要留意德國９月ＺＥＷ經濟景氣指數及美國８月零售銷

售。《六福金融分析師 黃威》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

