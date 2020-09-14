《陶冬天下－陶冬》英鎊匯率急墜，科技股價再跌

《陶冬天下》上星期壞消息扎堆浮現，風險資產價格受壓。１）某日本ＶＣ暴買美國龍頭科

技股消息繼續發酵，華爾街群毆逼多；２）白宮簡版救援計劃在參院遭遇否決，美國經濟面臨進

一步惡化風險；３）中國創業板出現大幅調整；４）英國準備新的立法，單方面改變與歐洲已經

達成共識的部分脫歐條款，英國脫歐談判或因此坍塌；５）以色列與巴林相互承認，中東局勢╱

巴勒斯坦問題進一步複雜化。在去風險、去槓桿的市況下，納斯達克指數再跌一周，距離上周頂

峰下挫超過１０％，並拖累全球股市。資金流向債市，收益曲線下滑，短債利率下降更多。約翰

遜內閣在愛爾蘭邊境問題上的立法舉動遭到歐盟嚴厲譴責，英鎊對美元上周接連貶值。面對需求

的不確定性，布蘭特石油期貨繼續走低。黃金走勢無甚方向。



上周英鎊兌美元由１﹒３３直墜１﹒２７，寫下３月以來最慘烈的匯市一周。今年以來投資

者對英國脫歐談判不太關心，以「船到橋頭自然直」的心態對待硬脫歐風險。筆者認為，英鎊這

次急跌，正式揭開了未來數月脫歐動盪的帷幕。英國脫歐談判，幾個月來進展一直不順利，雙方

談判代表基本上各自表述，在核心議題上未見進展，也沒有讓步的跡象。如果雙方未能在１０月

底前在技術層面達成貿易協議，英國可能在年底無協議脫歐，即所謂硬脫歐。上周英國政府在傷

口更撒了一把鹽，打算通過愛爾蘭邊境法案，用國內法凌駕國際法，單方面修改前任政府與歐盟

達成的協議。歐盟對此反應強烈，不惜訴訟約翰遜政府。此事件將雙方僅存的一點信賴也摧毀了

，希冀約翰遜在１０月歐盟峰會上動之以情，說服歐洲領袖接受政治解決方案的希望基本上破滅

了，筆者暫時看不到英國今年底達成有序脫歐的路徑圖。這不代表英國一定硬脫歐，也不代表英

國今年年底一定脫歐，但是英國脫歐之途一定更加艱難，其艱難程度估計超乎市場現時的預期。

約翰遜說，「採取必要步驟制止外部勢力割裂我們國家」，看來他的重點在於穩住國內政治局面

……



以科技巨頭股價引領的美國股市調整進入了第二個星期，不少投資者都在探索這究竟是調整

還是反轉。筆者認為這是一場遲來的深度調整，美國以及全球股市的牛市並未結束。自從３月股

災以來，ＮＡＳＤＡＱ尚未出現一次像樣的整固，科技巨頭的股價不少更是一騎絕塵。某日本基

金巨頭狂買期權惹來華爾街交易員的群體逼多，這個催化出久違的遲來的市場調整。由於ＥＴＦ

和衍生工具牽扯在內，調整的幅度可能較大，但是筆者暫時看不到系統性風險。筆者看不到美國

貨幣政策突然收緊，看不到市場戲劇性地去槓桿，看不到意料之外的盈利暴跌或企業破產，目前

不過是資金的進出和轉倉。聯儲已經製造出天量的流動性，無法被實體經濟消化的流動性基本滯

留在金融市場，它們能夠去哪裏？債市的風險回報比例嚴重失調，舊經濟股票盈利前景不明朗，

經濟活動的復甦並不順利，資金似乎在等待入市的時機，而不是離場而去。當然，市場也有重要

的不確定性，１）如果拜登當選美國總統，市場勢必擔心增稅；２）英國真的要硬脫歐，歐洲和

英國都沒有準備好，全球金融體係也沒有準備好；３）萬一新冠疫情不久死灰復燃或疫苗推出受

阻，全球經濟復甦勢必遭遇挫折。



美國８月核心通貨膨脹出現了出人意料的上升，不過整體物價趨勢似乎並未改變。８月核心

通脹環比上升０﹒４％，ｖｓ預期中位數０﹒２％，這是１９９１年以來最大的單一漲幅。不過

，二手車價格貢獻了一半以上的物價壓力，在家工作和新車供應鏈不暢令汽車市場供求關係出現

暫時性缺口，帶動了物價總水平。如果看最重要的居住通脹，僅錄得０﹒１４％，遠遠低於正常

水平。隨著人流管制結束，通縮壓力正在紓緩，但是可持續的通脹壓力並不明顯，相信目前的通

貨膨脹不會給本周的以及今年其他月份的公開市場委員會會議構成政策收縮的壓力。



本周沒有特別重要的月度經濟數據，市場焦點會聚焦在聯儲公開市場委員會例會上，可是暫

時看不出決策層急於解畫平均通脹目標。英格蘭銀行例會，也不預期有政策政策動作。反而市場

焦點應該放在ＮＡＳＤＡＱ和英鎊匯率的後續動向上。中國８月份月度數據和英國ＣＰＩ，可以

留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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