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即市新聞

14/09/2020 09:29

《缸邊隨筆－石鏡泉》帝國崩潰？

　　《缸邊隨筆》近日美國的一些金融媒體，不光講美股的安危，尚講到美國或西方國家的政治
、體制安危。他們會引用到的是：羅馬帝國的崩潰。
　
　　德意志銀行的信貸策略師Ｊｉｍ　Ｒｅｉｄ，於今年７月，就談為何要持金，原因是，用他
自己的話：
　
　　Ｆｉａｔ　ｍｏｎｅｙ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ａ　ｐａｓｓｉｎｇ　ｆａｄ　ｉｎ　ｔｈｅ
ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｍｏｎｅｙ﹒
　
　　譯過來是：
　
　　在貨幣的歷史長河中，狂印出來的鈔票只為小丑。
　
　　Ｊｉｍ　Ｒｅｉｄ提供了自１８３１年以來，美國的貨幣供應與通脹關係。道理只一條，錢
多，通脹升，通脹一升，就會出現息升，債券價便跌。而持債券者，多為富人（窮人家徒四壁，
無隔宿糧），富人在通脹狂升（即是錢狂印）時刻，是會破產者，估不到？
　
＊每朝之亡與高通脹有關＊
　
　　在中國歷史上，每朝之亡，莫不與高通脹有關。１９００年代，八國聯軍之所以能侵華，都
是因為當時民不聊生。在１９００年，《紐約時報》（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ）刊出了
張列強怎去瓜分中國。民不聊生，是亡國之因。
　
　　今時美國一些傳媒，近日就討論羅馬帝國亡之因。將羅馬帝國亡之因，摩登化了，基本上是

　
　　１﹒新冠肺炎使工商業被停，帶來大量失業。
　
　　２﹒高成本的企業崩潰，大家拼命不花錢，貨幣流速減少。
　
　　３﹒死撐的企業就狂借貸，但此只延緩死亡期。
　
　　４﹒靠高消費層而生存的服務業，會隨著高階管理層也失業而面臨結業壓力。
　
　　５﹒國家及州的稅收減少，政府也要裁員。
　
　　６﹒破產增加，銀行呆壞帳增，衍生工具炒家損手。
　
　　７﹒之前認為穩妥的醫療、高等教育、金融業也要裁員。
　
　　當這７件事都發生時，怎不是民不聊生？
　
　　這７件事，不光可以發生在美國，也可發生在任何一個控制不了新冠病疫的國家。若一些國
家有其他天災，如加州大山火，更易死多兩錢重。而英歐方面，則可以因硬脫歐而使兩者均受創

　
　　社會上的不穩，使到本土主義的支持者大升。Ｊｉｍ　Ｒｅｉｄ提出兩張圖，在２０００年
時，歐洲的本土主義者，只有８﹒５％的選票，但到２０１７年，已升至２４﹒１％，近年更進
一步增加（圖七）。本土主義狂，就帶來了上兩次的世界大戰。
　
　　美國也好不了歐洲多少。有這文章，不用看，也知是甚麼事了。５０個大城市中，有４８個
有暴動，長期下去，解決不了，金融市場真會視而不見？
　
　　紛亂、戰爭，摧毀財富、安定、和平，始有創造財富之機會。今時美國、法國、德國、英國
、日本，疫情未受控，此即這些以消費為經濟主體的大國，在有效疫苗未面世前，其消費群都會
被打窒。失業人便多，怕會走上如上文的倒骨牌之路。過去３０多年，社會紛亂、戰爭
，只發生在落後及發展中國家，但如今則持續地發生在已發展中國家。這對他們的經濟，有很大
的拖後腿作用，這又會否帶來未可名狀的蝴蝶效應。當美國富人也要尋新桃花源（詳見２０２０
年９月１１日選股情報：新桃花源記），去避難時，在千里之外的港人，也應否居安思危，作點
部署？
　
　　大亂之後必大治，一如２００３年沙士一役之後樓價一直升至今，可惜在２００３年５月（
太古城樓價回見２０００元╱呎），可知當時樓價是可先回升至９７年時，可惜當時有些業主就
燒了炭，見不到今日之光輝？投資，要學點躬耕南陽的諸葛亮，只求：「苟存性命（本）於亂世
，不求聞（發）達於諸候。」投資，有時不要光看住張圖，成日想市升，也要看看世局，飛彈有
機會在你頭頂飛（９月１５日呀），你還想發達，而不思保本？
　
　　今時是人禍，你怕不怕特無譜？不怕，買身家，博發達；怕，你就知要慎，不要大買時（我
持有小量舊經濟股），亦不要狂沽，因為特無譜太懂變臉之術，操控了金融市場的生死，今時還
是：坐觀風雲起，夜聽芭蕉雨好了。《資深投資者　石鏡泉》
　
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