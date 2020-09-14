《缸邊隨筆－石鏡泉》帝國崩潰？

《缸邊隨筆》近日美國的一些金融媒體，不光講美股的安危，尚講到美國或西方國家的政治

、體制安危。他們會引用到的是：羅馬帝國的崩潰。



德意志銀行的信貸策略師Ｊｉｍ Ｒｅｉｄ，於今年７月，就談為何要持金，原因是，用他

自己的話：



Ｆｉａｔ ｍｏｎｅｙ ｗｉｌｌ ｂｅ ａ ｐａｓｓｉｎｇ ｆａｄ ｉｎ ｔｈｅ

ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｍｏｎｅｙ﹒



譯過來是：



在貨幣的歷史長河中，狂印出來的鈔票只為小丑。



Ｊｉｍ Ｒｅｉｄ提供了自１８３１年以來，美國的貨幣供應與通脹關係。道理只一條，錢

多，通脹升，通脹一升，就會出現息升，債券價便跌。而持債券者，多為富人（窮人家徒四壁，

無隔宿糧），富人在通脹狂升（即是錢狂印）時刻，是會破產者，估不到？



＊每朝之亡與高通脹有關＊



在中國歷史上，每朝之亡，莫不與高通脹有關。１９００年代，八國聯軍之所以能侵華，都

是因為當時民不聊生。在１９００年，《紐約時報》（Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｔｉｍｅｓ）刊出了

張列強怎去瓜分中國。民不聊生，是亡國之因。



今時美國一些傳媒，近日就討論羅馬帝國亡之因。將羅馬帝國亡之因，摩登化了，基本上是

：



１﹒新冠肺炎使工商業被停，帶來大量失業。



２﹒高成本的企業崩潰，大家拼命不花錢，貨幣流速減少。



３﹒死撐的企業就狂借貸，但此只延緩死亡期。



４﹒靠高消費層而生存的服務業，會隨著高階管理層也失業而面臨結業壓力。



５﹒國家及州的稅收減少，政府也要裁員。



６﹒破產增加，銀行呆壞帳增，衍生工具炒家損手。



７﹒之前認為穩妥的醫療、高等教育、金融業也要裁員。



當這７件事都發生時，怎不是民不聊生？



這７件事，不光可以發生在美國，也可發生在任何一個控制不了新冠病疫的國家。若一些國

家有其他天災，如加州大山火，更易死多兩錢重。而英歐方面，則可以因硬脫歐而使兩者均受創

。



社會上的不穩，使到本土主義的支持者大升。Ｊｉｍ Ｒｅｉｄ提出兩張圖，在２０００年

時，歐洲的本土主義者，只有８﹒５％的選票，但到２０１７年，已升至２４﹒１％，近年更進

一步增加（圖七）。本土主義狂，就帶來了上兩次的世界大戰。



美國也好不了歐洲多少。有這文章，不用看，也知是甚麼事了。５０個大城市中，有４８個

有暴動，長期下去，解決不了，金融市場真會視而不見？



紛亂、戰爭，摧毀財富、安定、和平，始有創造財富之機會。今時美國、法國、德國、英國

、日本，疫情未受控，此即這些以消費為經濟主體的大國，在有效疫苗未面世前，其消費群都會

被打窒。失業人便多，怕會走上如上文的倒骨牌之路。過去３０多年，社會紛亂、戰爭

，只發生在落後及發展中國家，但如今則持續地發生在已發展中國家。這對他們的經濟，有很大

的拖後腿作用，這又會否帶來未可名狀的蝴蝶效應。當美國富人也要尋新桃花源（詳見２０２０

年９月１１日選股情報：新桃花源記），去避難時，在千里之外的港人，也應否居安思危，作點

部署？



大亂之後必大治，一如２００３年沙士一役之後樓價一直升至今，可惜在２００３年５月（

太古城樓價回見２０００元╱呎），可知當時樓價是可先回升至９７年時，可惜當時有些業主就

燒了炭，見不到今日之光輝？投資，要學點躬耕南陽的諸葛亮，只求：「苟存性命（本）於亂世

，不求聞（發）達於諸候。」投資，有時不要光看住張圖，成日想市升，也要看看世局，飛彈有

機會在你頭頂飛（９月１５日呀），你還想發達，而不思保本？



今時是人禍，你怕不怕特無譜？不怕，買身家，博發達；怕，你就知要慎，不要大買時（我

持有小量舊經濟股），亦不要狂沽，因為特無譜太懂變臉之術，操控了金融市場的生死，今時還

是：坐觀風雲起，夜聽芭蕉雨好了。《資深投資者 石鏡泉》



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