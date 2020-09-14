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即市新聞

14/09/2020 09:07

【新冠肺炎】普及檢測計劃今日最後一天，累計近１７２萬人已採樣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今天是普及社區檢測計劃推行最後一天，公務員事務局長聶德
權在電台節目上表示，截至昨晚８時，有１７１﹒９萬名市民已接受採樣；昨日有５﹒３萬人採
樣，當中３﹒４萬人並無預約登記，連同今日已經預約的萬幾人，參與數字已達到計劃的目標，
了解到社區感染情況。

＊聶德權關注疫情會否反彈＊

　　聶德權指，計劃的陽性比例反映現時疫情已到「水尾」，但尚未「斷尾」，而且確診個案遍
及社區不同層面，即社區有廣泛傳播鏈，加上昨日新增確診個案數字略為回升，繼續有感染源頭
不明個案，令人關注疫情會否反彈。
　　本港昨日新增１９宗新型肺炎確診個案，是一星期以來最多，其中１１宗是本地感染，當中
有３宗是經普及社區檢測計劃確診，另有１０多宗初步確診。

＊孔繁毅料數周後才出現零確診＊

　　截至昨日，全民檢測找到２６宗新症，遠低於港府的推算，全民檢測陽性率暫為
０﹒００１５６％。
　　港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，目前確診個案符合統計學的推算，估計目前全港仍有約
４０至５０名隱形患者。他認為全民檢測有用，若全港人口六、七成參加，以及疫情高峰時做則
更有效，本港相信還要多四至六星期，才能夠「零確診」。（ｃｌ）

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