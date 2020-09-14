《日入而息》貝萊德科指ＥＴＦ周四登場，大摩削恒指目標

《今天重點》﹡貝萊德推ｉＳｈａｒｅｓ安碩恆生科技ＥＴＦ，周四上市；貝萊德指投資中

資科企需求增，對安碩科指ＥＴＦ有信心

﹡大摩削恆指目標至２４６００點，美團未染藍令人失望

﹡李家超稱續與內地聯繫，不干預其他司法管轄區執法；譚耀宗稱１２港人服

刑完可返港，不應亂批評內地司法；外交部指公安機關依法保障犯罪嫌疑人

各項合法權益；台灣蘇貞昌拒透露偷渡案資料，稱給予實質幫助最重要

﹡普及檢測今結束，聶德權指參與佔人口逾兩成已達標；普及檢測計劃今日最

後

﹡本港今新增１４宗確診個案，３宗源頭不明

﹡日本內閣官房長官菅義偉於自民黨黨魁選舉中勝出



《即日市況》﹡港股收２４６４０漲１３６點百天線得復失，科指升近２％



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒５７％兩連彈，科技股向好創板升１％



《美元匯價》﹡英鎊短線極為反覆，候高小注做空；歐元最新報１﹒１８７５╱７９，日圓

最新報１０５﹒９８╱１６０﹒０１



《公司業績》﹡南岸集團（００５７７）年度虧損１０﹒２２億元，不派息

﹡新昌創展（０１７８１）中期轉盈為虧１８１５萬元，不派息



《公司資訊》﹡百勝中國（０９９８７）力谷外賣增開細舖，維持今年開店目標

﹡太古股份獲星展批出首筆２０億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡新地（０００１６）東成里項目縮規模，擬建１５１８伙

﹡福祿控股（０２１０１）凍資逾１０６８億，消息指擬上限定價

﹡國泰（００２９３）８月客量挫９８﹒８％，第四季就架構重組提建議；工

會表示國泰暗示裁員，前線空服及地勤或先被裁

﹡基石控股（０１５９２）擬發換股債收購克羅地亞理及土耳其石礦在華代理

權

﹡港鐵就東鐵新信號系統問題成立調查委員會，料３個月內完成調查

﹡匯豐旗下ＰａｙＭｅ推出２４小時慈善捐款活動

﹡雷蛇（０１３３７）與富蘭克林鄧普頓達成數碼財富管理合作

﹡歐康維視（０１４７７）斥３６００萬元人民幣收購蘇州廠房建造生產設施

﹡濟豐包裝（０１８２０）料下半年內需市場恢復信心，山東廠房第四季投產

﹡佳源國際（０２７６８）８月合同銷售額按年上升約２２％

﹡萬方家族辦公室與意大利球會祖雲達斯達成合作關係

﹡數碼通（００３１５）推出Ｈｏｍｅ ５Ｇ寬頻服務，月費１４８元

﹡中國玻璃（０３３００）向合營公司提供財務資助，涉資３６０萬美元貸款

﹡萊爾斯丹（００７３８）第二季同店銷售按年跌１５﹒５％，總銷售按年跌

２４％

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）４６萬股

﹡香港電訊（０６８２３）獲批運輸署專線小巴實時到站系統合約，涉

６５００萬元

﹡大新銀行（０２３５６）推出全新信用卡兌現計劃數碼服務



《國企紅籌》﹡新疆新鑫（０３８３３）針對陝西新鑫請求被駁回

﹡中國中冶（０１６１８）今年首８個月新簽合同額按年增長２７％



《神州民企》﹡新奧能源（０２６８８）變更董事會，控股股東完成變動

﹡碧桂園地產集團據報擬本月發行不逾２０億元人民幣公司債

﹡中國油氣（００７０２）執行董事及行政總裁景哈利調任為非執行董事



《中國要聞》﹡８月７０城新樓價格環比漲幅擴大，廣州領跑一線城市

﹡測算：８月７０城房價指數環比漲幅擴至０﹒６％

﹡報告指內地畢業生今年平均起薪每月５２９０元人幣

﹡網信辦表示愛奇藝等學習平台彈窗過多，干擾網課秩序

﹡工信部注銷１０家企業跨地區增值電信業務經營許可證

﹡銀保監表示首八月銀行業新增人幣貸款投放１４﹒４萬億

﹡北京已推廣純電動車逾３５萬輛，將建綠色貨運體系

﹡易綱出席３０人小組秋季全會，討論重建經濟增長等

﹡潘功勝稱房地產企業資金監測新規矯正盲目擴張經營

﹡四川銀行籌建獲批，註冊資本３００億元人民幣成最大城商行

﹡中機協表示挖掘機銷量連續５個月同比增長５０％以上

﹡央視未道歉「求和論」，國民黨今晚決定是否參加論壇

﹡人行等印發兩省三市普惠金融改革試驗區總體方案；人行８００億逆回購利

率持平，淨回籠２００億；監管金控公司有利於開展有序競爭，防金融風險

；人行潘功勝稱金控辦法不改變金融業分業監管為主格局；截至二季度末金

融機構總資產同比增１０％

﹡中國電子集團被指營運數據庫，收集全球重要人物資料

﹡官媒稱字節跳動不會向甲骨文售ＴｉｋＴｏｋ美國業務

﹡新華社及中新社要求澳洲情報部門立即糾正錯誤做法

﹡社交電商Ａｐｐ「愛庫存」實名舉報唯品會不正當競爭

﹡中國對原產美國進口相關乙二醇和丙二醇單烷基醚調查

﹡傳加拿大政府不願意補償電訊商更換華為設備費用

﹡廣西發布首個省級人幣使用報告，涵東盟跨境收付情況

﹡機構料８月工業增加值增速加快，零售結束七個月收縮

﹡分析指８月信貸和Ｍ２沒那麼樂觀，經濟復甦依然在軌

﹡銀保監表示房地產金融化、泡沫化傾向得到有效遏制；四大行競爭力明顯增

強，將向數字化轉型；銀行業重大違法違規基本杜絕，網貸風險收斂

﹡據報美駐華大使將換人，外交部稱沒收到相關卸任通知

﹡出售大限將至，外交部表示ＴｉｋＴｏｋ在美國遭遇圍獵

﹡農村部表示批發市場豬肉平均價４７﹒４元，較上周微跌

﹡能源局表示首八月全社會累計用電量年內收次錄正增長

﹡工信部下架２３款侵害用戶權益ＡＰＰ，因未完成整改

﹡印媒表示振華數據收集逾萬印度公民數據，包括總統總理

﹡財政部表示明日開展８﹒１億人幣國債隨賣做市支持操作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１２７８７﹒８２點

﹡國民黨決定今年不派代表團參加海峽論壇

﹡台灣蘇貞昌拒透露偷渡案資料，稱給予實質幫助最重要



《其他消息》﹡陳志全私人檢控郭偉強案，下午審訊

﹡政府表示第二期保就業計劃收到近１８﹒５萬份申請

﹡約一萬名僱主棄申二期保就業，部分企業或擬裁員倒閉

﹡台灣中央社表示５名偷渡港人確實被扣押，不至於被軟禁

﹡李家超稱續與內地聯繫，不干預其他司法管轄區執法

﹡華春瑩稱被捕人士圖分裂國家，港府表示不干預內地司法

﹡譚耀宗稱１２港人服刑完可返港，不應亂批評內地司法

﹡海關破３０億元洗黑錢案，拘捕一家５口及找換店持牌人

﹡譚得志被加控一項發表煽動文字罪

﹡外交部表示公安機關依法保障犯罪嫌疑人各項合法權益

﹡本港第二季製造業工業生產指數按年跌幅擴大至５﹒１％

﹡金管局表示８月份外匯基金境外資產增加１４億元

﹡疫情影響歐美出口，關家明建議開拓大灣區市場

﹡貿發局表示第三季出口指數升至２５﹒１，港商信心回升

﹡新盤搶客，十大屋苑周末錄１４宗成交按周跌三成

﹡深股通額度全日用４﹒６億元；滬股通額度全日流走１７﹒９億元，陸股通

流走逾３１億

﹡消息指港府新一批通脹掛勾債券本月２９日起發售

﹡天星銀行延長港元存款優惠期

﹡仲量聯行料年底本港物流設施空置率升至逾３％



《新冠肺炎》﹡本港今新增１４宗確診個案，３宗源頭不明

﹡新增３名確診患者曾光顧屯門都城餐廳

﹡楊潤雄稱仍要討論教育界是否進行強制病毒檢測

﹡陳茂波稱若源頭不明個案不再出現，可加快推健康碼

﹡普及檢測今結束，聶德權指參與佔人口逾兩成已達標；普及檢測計劃今日最

後

﹡薛永恆稱再派「銅芯」口罩，為市民提供多一個選擇

﹡宏利表示疫苗研製雖有進展，未必能緩和疫情對經濟損害

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