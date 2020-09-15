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即市新聞

15/09/2020 07:50

《華爾街內望》受疫苗消息提振，道指升３２７點，納指漲近２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新冠肺炎疫苗在開發上取得進展，加上受美企數十億美元的併
購消息提振，美股周一（１４日）大幅走高。
　　道指高３２７點或１﹒１８％，報２７９９３點。標指高４２點或１﹒２７％，報３３８３
點。納指高２０３點或１﹒８７％，報１１０５６點。
　　英國製藥商阿斯利康恢復其疫苗的臨床試驗，另外美國製藥商輝瑞司及ＢｉｏＮＴｅｃｈ提
議將其疫苗第三階段試驗規模擴大至約４﹒４萬名參與者，輝瑞漲２﹒６％。
　　另外市場關注聯儲局在１１月美國總統大選前的最後一次政策會議。
　　個股方面，標普地產股、科技股領漲，特斯拉勁升１２﹒６％。輝達躍升５﹒８％，公司計
劃以達４００億美元，收購軟銀旗下英國晶片設計公司ＡＲＭ，費城半導體指數上揚２﹒１％。
　　甲骨文漲４﹒３％，公司擊敗微軟，並將與字節跳動合作，維持ＴｉｋＴｏｋ在美營運，但
不是直接收購美國業務。
　　Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ大漲１４﹒５％，默克藥廠將以１０億美元收購公司部
分股份，以共同開發和銷售其癌症治療藥物。
　　指標十年期國債收益率跌不足１個基點，報０﹒６６４１％，接近３月底以來的交投區間中
段。（ａｌ）

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