《華爾街內望》受疫苗消息提振，道指升３２７點，納指漲近２％

《經濟通通訊社１５日專訊》新冠肺炎疫苗在開發上取得進展，加上受美企數十億美元的併

購消息提振，美股周一（１４日）大幅走高。

道指高３２７點或１﹒１８％，報２７９９３點。標指高４２點或１﹒２７％，報３３８３

點。納指高２０３點或１﹒８７％，報１１０５６點。

英國製藥商阿斯利康恢復其疫苗的臨床試驗，另外美國製藥商輝瑞司及ＢｉｏＮＴｅｃｈ提

議將其疫苗第三階段試驗規模擴大至約４﹒４萬名參與者，輝瑞漲２﹒６％。

另外市場關注聯儲局在１１月美國總統大選前的最後一次政策會議。

個股方面，標普地產股、科技股領漲，特斯拉勁升１２﹒６％。輝達躍升５﹒８％，公司計

劃以達４００億美元，收購軟銀旗下英國晶片設計公司ＡＲＭ，費城半導體指數上揚２﹒１％。

甲骨文漲４﹒３％，公司擊敗微軟，並將與字節跳動合作，維持ＴｉｋＴｏｋ在美營運，但

不是直接收購美國業務。

Ｓｅａｔｔｌｅ Ｇｅｎｅｔｉｃｓ大漲１４﹒５％，默克藥廠將以１０億美元收購公司部

分股份，以共同開發和銷售其癌症治療藥物。

指標十年期國債收益率跌不足１個基點，報０﹒６６４１％，接近３月底以來的交投區間中

段。（ａｌ）

