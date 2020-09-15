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即市新聞

15/09/2020 07:50

《匯市走勢》市場關注聯儲局本周會議，美股上漲美元下滑

　　《經濟通通訊社１５日專訊》疫苗及美企併購消息提振全球股市，美元兌主要貨幣周一
（１４日）下滑，兌日圓跌至兩周低。
　　美元指數跌０﹒３％至９３﹒０２９，惟美元早前連漲兩周。歐元兌美元升０﹒２％，報１
﹒１８６７美元。
　　美元兌日圓跌０﹒４％，報１０５﹒７０日圓，盤中稍早曾一度跌至兩周低。日本內閣官房
長官菅義偉贏得日本執政黨自民黨黨魁選舉，為本周國會首相選舉鋪路。
　　另外本周日本央行會議預計不會作出任何政策調整，但可能會考慮跟隨聯儲局的通脹立場。
聯儲局本周會議將是主席鮑威爾公布政策調整後的首次會議，儲局加大對通脹的容忍，實際上承
諾將在更長時間內維持低利率。
　　美股周一向好，主要因為疫苗開發取得進展，英國製藥商阿斯利康恢復其疫苗臨床試驗，加
上美企價值數十億美元的併購提振，當中包括甲骨文在爭奪ＴｉｋＴｏｋ美國業務的競爭中獲勝
。（ａｌ）
　
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