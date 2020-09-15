《運籌帷幄－梁業豪》對市況正式轉好不寄予厚望

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。昨天（１４日）四大指數全部報升的現象的確令不少投資者

感到喜悅，但觀乎成交量變化完全不配合升勢，本欄認為投資者對後市未能掉以輕心。短期向淡

的局勢未變，中期亦然；若有新重大利淡消息出現，令港股大市急挫，並往下突破，本欄完全不

會感到詫異。筆者會繼續細心觀察大市於明天（１６日）開始正式轉好的可能性，但暫時不會寄

予厚望。

初步估計，未來兩星期淡友可繼續控制大局，而下月，甚至整個第四季的市況都未宜樂觀。

從另一個角度來看，好友如欲扭轉當前劣勢，重奪市場控制權，該於未來數個交易日發力進攻。

筆者近日於「投資影音分析」內公開自己發明的分析工具：角力指標（ＴＷＩ），已被證明可有

效地預測港股大市的整體走勢，希望大家欣賞。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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