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即市新聞

15/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》對市況正式轉好不寄予厚望

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。昨天（１４日）四大指數全部報升的現象的確令不少投資者
感到喜悅，但觀乎成交量變化完全不配合升勢，本欄認為投資者對後市未能掉以輕心。短期向淡
的局勢未變，中期亦然；若有新重大利淡消息出現，令港股大市急挫，並往下突破，本欄完全不
會感到詫異。筆者會繼續細心觀察大市於明天（１６日）開始正式轉好的可能性，但暫時不會寄
予厚望。
　　初步估計，未來兩星期淡友可繼續控制大局，而下月，甚至整個第四季的市況都未宜樂觀。
從另一個角度來看，好友如欲扭轉當前劣勢，重奪市場控制權，該於未來數個交易日發力進攻。
筆者近日於「投資影音分析」內公開自己發明的分析工具：角力指標（ＴＷＩ），已被證明可有
效地預測港股大市的整體走勢，希望大家欣賞。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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