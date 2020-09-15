《缸邊隨筆－石鏡泉》國泰（００２９３）的啟示

《缸邊隨筆》國泰（００２９３）表明不會再領取政府的第二期資助，原因一個：商家，看

利而行。國泰為何肯領取第一期的資助，而不肯領第二期資助，對不少企業管理層有啟示。



不少人以為新冠肺炎會如沙士一樣，到端午，天氣熱了，就可以疫去經濟醒，所以領取第一

期的政府資助，保證六個月內不炒人，是有划算的。由領資的３月起計，六個月，就是到９月，

如按沙士例子，就是疫情已退，在６月至９月，就是賺了。



不過大家都知，今時疫情未退，這個情況，在明朝醫師吳有性的《瘟疫病二卷》所言，病邪

（毒）是潛於膜原（細胞壁、腸胃）。人體體溫豈有３８度，而外間氣溫，縱在炎夏，也少有

３８度，你叫病毒怎會被熱死，病毒不死，就到我們死。今時有研究指病毒要至９５度才死，在

－４度，也不死。病毒的生存域廣，所以就是８、９月也續有發病。



其實今時不少對病毒的新「認識」，吳有性早在明朝時已有認識，並錄於其《瘟疫病二卷》

中：



１﹒患者可以不藥而癒；

２﹒可以復發；

３﹒潛伏期長；

４﹒可以有不同的發病渠道，即影響不同的器官。



這個新冠肺疫，雖然叫肺疫，有肺炎，但這只是重症者才有。一般的輕症者，均多腸胃發病

，輕度發熱，故國內醫治法，會用上銀翹解毒散（清熱）和藿香正氣丸（理腸胃）。



疫苗，估計在中國最快也要１０月後才可廣泛用上。美國更要在年底以至明年初，也就是說

，歐美地區，不用中藥，又要等到疫苗面世，才有望。因此，歐美地區的疫情怕要到２０２１年

中，才有望被控制下來。作為跨境交通工具的國泰，其對接點是香港與歐美區。只要歐美的疫情

未能控制下來，怎可以有航班？國泰的客運量也因此跌至只得一成，怎辦好？



＊航空復元要２０２３年後＊



歐美發達經濟地區的經濟是以服務業為主，如旅遊、餐飲、酒店、醫護、教育、零售及種種

樣樣的服務，是要人與人接觸的。疫不退，這些經濟活動都會斷。



一些西方機構（飛機製造、航空公司、協會、經濟分析師等），對航空公司的復元期，各有

不同估計，但都估要在２０２３年之後，如屬實，你叫國泰去拿你資助，又要保六個月不炒人，

難了。



可以預期國泰稍後應會大裁員，與航空公司相伴的行業，賣機票的、旅行社、免稅店等亦會

有裁員壓力。租樓予航空業人士的業主，可能要另尋租客，相應的餐飲、酒店亦難免受累，正是

一石激起千「沉」浪。



服務業的最大成本之一，是人，但無生意，定會炒人。今年初，政府以資助來𠱁企業不炒

人

，但如老闆見未來也不易有生意，就寧可不要資助，而要炒人。香港服務業另一大成本是租金，

政府如不能游說業主大減租，怕這些貴舖，遲早變吉舖。今次吉了之後，怕要較長時間才可找來

好租客。



如在今年底，港有廣泛裁員時，港經濟、港股、港樓將又如何？人無遠慮，即有近憂。做老

闆不易，做員工更不易。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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