《港元匯率》港元觸強方兌換保證，金管局向市場注３﹒８８億港元

《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價再度觸及強方兌換保證，金管局在紐約時段承接約５

０００萬美元沽盤，向市場注入３﹒８８億港元，令本港銀行體系總結餘升至２０６６﹒９６億

港元。

是次為金管局月內第三度承接美元沽盤，合共承接１６﹒１６億美元，向市場注入１２５﹒

２５億港元。

美元兌港元新報７﹒７５０２。（ｎｓ）

