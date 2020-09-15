【大國博弈】英國更新對中國旅遊提示，提醒有被任意拘留風險

《經濟通通訊社１５日專訊》英國外交部今日更新對中國的旅遊提示，並指中國當局在某些

情況下，會以危及國家安全為由作出拘留，提醒國民出行有被任意拘留的風險。

英國駐華大使館發言人表示，新旅遊提示更清楚真實反映最近的事件，但強調旅遊提示級別

沒有改變。（ａｌ）

