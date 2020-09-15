《盤後部署》外圍形勢膠著，港股支持位下移至２４２００點

《經濟通通訊社１５日專訊》英國阿斯利康恢復第三期新型肺炎疫苗臨床測試，美股三大指

數收漲。港股低開１８點報２４６２１點，已為全日最低位，小米（０１８１０）受累副董事長

減持，挫逾５％，部分中資電訊股亦偏軟。隨後公布的中國８月份工業增加值、零售數據及固定

資產投資表現均勝預期，帶動恆回升，升幅一度擴大至１８６點見２４８２６點，表現較好的有

中港地產及濠賭板塊，恆指最終收升９２點或０﹒３８％，報２４７３２點，破十天

（２４６６９點）及百天線（２４６７４點），主板成交１１５９﹒３６億增多１６﹒３４％。

國指收報９８２９點，升２２點或０﹒２３％。

有中國傳媒引述消息指，劵商接到統一通知，要求暫緩披露經營業績，一度拖低滬深兩指升

勢，但尾盤仍然造好，上證綜指收報３２９５點，升１６點或０﹒５１％；深證成指報

１３１４３點，升１２１點或０﹒９３％，總成交７２５４﹒９７億人幣，少５﹒７１％。



＊亞開行看淡亞洲區內經濟＊



亞洲開發銀行發布報告，指疫情對亞洲經濟帶來的傷害較預期嚴重，估計今年區內４５個發

展中國家將有７５％錄得經濟下滑，並將該批國家預期增長由０﹒１％下調至萎縮０﹒７％，是

自１９６２年以來首度預期錄得萎縮。按最新預測，區內將出現更Ｌ型經濟發展，明年經濟增長

６﹒８％，但仍低於疫情爆發前的預期。不過，中國的經濟可望逆勢而上，今年增長預測維持在

１﹒８％，明年增速加快至７﹒７％。

美國國會就新一輪財政刺激法案已經僵持近一個半月。大摩表示，如果美國民主共和兩黨不

能就新一輪財政刺激達成協議，將使美國經濟恢復至疫情前水平的時間，推遲半年。而如果刺激

方案的規模較小，經濟復甦將推遲一個季度。

各國積極重啟經濟及交通往來，美國國務院放寬中國或香港的旅遊警示級別，由「不要前往

旅遊」改為「可考慮前往旅遊」。中國民航局則指，近日對國內航線航班管理政策進行調整，包

括放開核准航段每周最大航班量限制，以及放寬涉及北上廣三大機場支線航線准入限制。

內地在冬春航季期間，涉及上海、廣州的核准航段，每次評審時可申請不超過每周１４班，

涉及北京的核准航段每次可申請不超過每周２８班，其中首都機場每次可申請不超過每周１４班

。此外，放寬涉及北上廣三大機場支線航線准入限制，去年旅客吞吐量在１００萬至２００萬間

的３２個機場至北上廣航線，將不受通航點數量的准入門檻限制。

上述變動，連同「十一黃金周」臨近的刺激，消息料有利東航（００６７０）、國航

（００７５３）和南航（０１０５５）三大內地航企股價短線上漲。



＊恆指短線技術走勢偏淡＊



上周美股再挫，令港股跌穿上升趨勢線的支持位，現時恆指的區間支持位已下移到

２４２００點，阻力位於２５７００點以下。由於ＭＡＣＤ快線和慢線在中軸以下，快線未似有

短期向上突破慢線的迹象，雙熊訊號仍然存在，再加上今日收市升幅收窄至不足百點，反映未必

有足夠承接力，恆指短線偏向利淡。

不過，美國財政刺激討論仍然膠著，阿斯利康據報未獲美國食品及藥物管理局批准恢復新冠

疫苗測試，意味外圍環境在短時間內難有大變化；財長努欽與聯儲局主席鮑威爾將於本月２４日

出席聽證會，談及新冠肺炎疫情紓困計劃，聯儲局上次同意將政策目標改為「平均通脹目標」，

反映聯儲局並未有意向加息，對負利率更是閉口未談，似是以不變應萬變。因此，在美股暫時經

歷一輪回吐，外圍形勢膠著的情況下，港股大跌的機會亦不大，短線料單日窄幅波動格局不變，

技術上支持位於２４２００點亦算合理。（ｎｓ）

