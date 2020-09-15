【大國博弈】美國更新中港旅遊警示級別至「可考慮前往旅遊」

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務院周一（１４日）更新中國及香港的旅遊警示級別，

並由「不要前往旅遊」改為「可考慮前往旅遊」。

不過國務院重申，自從香港頒布國家安全法以來，中國單方面控制在香港推行的政策和行使

安全權力，強烈警告美國國民注意周圍環境，避開示威活動。（ａｌ）（ｚｚ）

