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15/09/2020 07:59

【大國博弈】美國更新中港旅遊警示級別至「可考慮前往旅遊」

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務院周一（１４日）更新中國及香港的旅遊警示級別，
並由「不要前往旅遊」改為「可考慮前往旅遊」。
　　不過國務院重申，自從香港頒布國家安全法以來，中國單方面控制在香港推行的政策和行使
安全權力，強烈警告美國國民注意周圍環境，避開示威活動。（ａｌ）（ｚｚ）

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