  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2020 17:36

《台股攻略－馮偉明》股匯齊升，台股站上１２８００點

　　《台股攻略》台幣續強，加上美股昨晚（１４日）全面上升，帶動台股今日（１５日）造好
。加權指數穩步上揚，收１２８４５點，升５７點，成交金額升至新台幣１８５７億元。
　　台積電由今日起不再向華為供貨，但受蘋果新產品發布會在即之利好消息刺激，收新台幣
４４５元，升新台幣４元。聯電因製造晶片過程與中芯國際相若，若中芯客戶轉換供應商，聯電
理應受惠，因此被證券行調高目標價，終場收新台幣２５﹒３０元，升新台幣１﹒４０元。其他
蘋果相關股份方面，大立光收新台幣３６５５元，無起跌；鴻海收新台幣７９﹒１０元，跌新台
幣０﹒３０元。聯發科持續強勢，收新台幣６１１元，升新台幣２元，並帶動ＩＣ設計股走強，
松翰及鑫創股價升至漲停，而晶豪科、智原、類比科、聯詠及義隆亦表現不俗。生物科技股亦表
現強勢，杏國漲停，寶齡富錦、合一及易威升５％，杏輝及松瑞藥升約４％，保瑞、中化生、永
日及神隆升超過２％，而藥華藥、南光、健亞及智擎則升超過１﹒５％。
　　科技股近日已累積一定反彈幅度，加上華為禁令生效後對科技行業的衝擊仍然充滿未知數，
因此指數相信仍會以震盪格局為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/09/2020
【FOCUS】高端消費報復式增長　城鄉二元續挑戰「內循環」
香港政情15/09/2020
【潛逃離港】林鄭：偷渡罪由內地處理非常恰當　僅一人涉違國安法
財經熱話15/09/2020
40億！馬雲馬化騰等大佬聯手入股恒大汽車
財經熱話15/09/2020
【分道揚鑣】新能源車天與地　比亞迪落鑊破頂　恒大汽車抽水急挫
開市Good Morning15/09/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：小米配售價以下宜吸納
香港政情14/09/2020
【潛逃離港】12港人涉偷越邊境　李家超續與內地溝通不干預執法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【etnet Bonus賞你】新城市廣場 Kumamon 10周年限量紀念品

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金