《台股攻略－馮偉明》股匯齊升，台股站上１２８００點

《台股攻略》台幣續強，加上美股昨晚（１４日）全面上升，帶動台股今日（１５日）造好

。加權指數穩步上揚，收１２８４５點，升５７點，成交金額升至新台幣１８５７億元。

台積電由今日起不再向華為供貨，但受蘋果新產品發布會在即之利好消息刺激，收新台幣

４４５元，升新台幣４元。聯電因製造晶片過程與中芯國際相若，若中芯客戶轉換供應商，聯電

理應受惠，因此被證券行調高目標價，終場收新台幣２５﹒３０元，升新台幣１﹒４０元。其他

蘋果相關股份方面，大立光收新台幣３６５５元，無起跌；鴻海收新台幣７９﹒１０元，跌新台

幣０﹒３０元。聯發科持續強勢，收新台幣６１１元，升新台幣２元，並帶動ＩＣ設計股走強，

松翰及鑫創股價升至漲停，而晶豪科、智原、類比科、聯詠及義隆亦表現不俗。生物科技股亦表

現強勢，杏國漲停，寶齡富錦、合一及易威升５％，杏輝及松瑞藥升約４％，保瑞、中化生、永

日及神隆升超過２％，而藥華藥、南光、健亞及智擎則升超過１﹒５％。

科技股近日已累積一定反彈幅度，加上華為禁令生效後對科技行業的衝擊仍然充滿未知數，

因此指數相信仍會以震盪格局為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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